Одне з наймальовничіших озер Європи втратило майже 570 млрд літрів води через посуху

$44.950.1150.640.16
ukenru
13:42 • 5138 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?
13:34 • 3878 перегляди
Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини
Ексклюзив
12:25 • 15015 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
11:44 • 13145 перегляди
У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ
10:54 • 13668 перегляди
Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°Photo
10:00 • 21441 перегляди
Може допомогти у фармацевтиці: Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили за пов'язані з гомохіральністю відкриттяPhoto
09:29 • 21986 перегляди
На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд
07:55 • 21311 перегляди
"Справедливі українські відповіді на всі російські удари" - Зеленський повідомив про ураження у рф і Чорному моріVideo
7 жовтня, 07:40 • 20397 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
7 жовтня, 06:18 • 20803 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
45%
750мм
Популярнi новини
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда7 жовтня, 07:09 • 30124 перегляди
У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато пораненихPhotoVideo7 жовтня, 07:16 • 22404 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"08:16 • 26020 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі08:59 • 25138 перегляди
Репутація власника бізнесу під атакою: звідки може прилетіти і як захищатися
Ексклюзив
11:16 • 14557 перегляди
Публікації
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?13:42 • 4978 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід12:51 • 7220 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
Ексклюзив
12:25 • 14957 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 11918 перегляди
Каган і Соаї стали нобелівськими лауреатами з хімії: що саме вони відкрили, чому це важливо та як відкриття застосовуватимуть на практиці11:22 • 12878 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Льюїс Гамільтон
E. Джин Керролл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість13:07 • 3690 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 11915 перегляди
Знайдений у Британії фільм може виявитися першим звуковим кіно в історії11:50 • 7482 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі08:59 • 25516 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"08:16 • 26349 перегляди
Актуальне
Фільм
P-800 Oniks
Шахед-136
The Guardian
Соціальна мережа

Одне з наймальовничіших озер Європи втратило майже 570 млрд літрів води через посуху

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Рівень Боденського озера історично низький через посуху, спеку й малосніжну зиму. Судноплавство частково зупинене, відновлення можливе до березня 2027 року.

Одне з наймальовничіших озер Європи втратило майже 570 млрд літрів води через посуху
Фото: Bild

Боденське озеро, розташоване на кордоні Німеччини, Швейцарії та Австрії, переживає історично низький рівень води: зараз у ньому приблизно на 568 млрд літрів менше води, ніж зазвичай на початку жовтня. Це приблизно 1,2% всього обсягу озера, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За підрахунками BILD, такої кількості води вистачило б приблизно 227 тисяч олімпійських басейнів. Якщо поступово розподілити його за площею Берліна, столиця Німеччини опинилася б під шаром води завтовшки близько 64 сантиметрів.

Причина - поєднання посухи, екстремально спекотного літа, малої кількості опадів та малосніжної зими в Альпах. Головний приплив озера - Альпійський Рейн - зараз приносить значно менше води, ніж зазвичай.

Непал планує осушити чотири льодовикові озера після смертоносної повені02.10.26, 13:56 • 8809 переглядiв

Низький рівень уже серйозно заважає судноплавству: кілька причалів закрито, а рух суден у західній частині озера — Унтерзеє — повністю зупинено.

Очікується, що відновити рівень Боденського озера зможе лише дуже волога осінь та зима. За оцінкою кліматологів, за сприятливих умов це може статися лише до березня 2027 року.

У Німеччині на Боденському озері через низький рівень води призупинили поромне сполучення01.10.26, 17:25 • 6056 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітПогода та довкілля
Австрія
Швейцарія
Німеччина
Берлін