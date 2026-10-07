Одне з наймальовничіших озер Європи втратило майже 570 млрд літрів води через посуху
Київ • УНН
Рівень Боденського озера історично низький через посуху, спеку й малосніжну зиму. Судноплавство частково зупинене, відновлення можливе до березня 2027 року.
Боденське озеро, розташоване на кордоні Німеччини, Швейцарії та Австрії, переживає історично низький рівень води: зараз у ньому приблизно на 568 млрд літрів менше води, ніж зазвичай на початку жовтня. Це приблизно 1,2% всього обсягу озера, передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
За підрахунками BILD, такої кількості води вистачило б приблизно 227 тисяч олімпійських басейнів. Якщо поступово розподілити його за площею Берліна, столиця Німеччини опинилася б під шаром води завтовшки близько 64 сантиметрів.
Причина - поєднання посухи, екстремально спекотного літа, малої кількості опадів та малосніжної зими в Альпах. Головний приплив озера - Альпійський Рейн - зараз приносить значно менше води, ніж зазвичай.
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Низький рівень уже серйозно заважає судноплавству: кілька причалів закрито, а рух суден у західній частині озера — Унтерзеє — повністю зупинено.
Очікується, що відновити рівень Боденського озера зможе лише дуже волога осінь та зима. За оцінкою кліматологів, за сприятливих умов це може статися лише до березня 2027 року.
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