В Австрийских Альпах спасли альпиниста, которого товарищи оставили на высоте 2600 метров

В Австрийских Альпах спасатели провели 14-часовую операцию, чтобы спасти 20-летнего немецкого альпиниста, которого двое товарищей оставили на высоте около 2600 метров. Из-за сильного снегопада и плохой видимости мужчина мог не пережить еще одну ночь в горах, сообщает Euronews со ссылкой на Горную спасательную службу Австрии, пишет УНН.

Инцидент произошел в горном массиве Хохкёниг в Зальцбурге. Трое немцев отправились по маршруту Кёнигсйодлер, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и предупреждение другого альпиниста.

Около 19:00 один из мужчин не смог продолжать восхождение и вызвал помощь. Его спутники оставили его и отправились дальше, добравшись ночью до горного приюта Матрасхаус на высоте 2941 метр.

Из-за непогоды вертолет не смог вылететь, поэтому спасателям пришлось подниматься к пострадавшему пешком. Они нашли истощенного альпиниста незадолго до полуночи.

За ночь выпало около 20 см снега, который полностью скрыл тропу. Мужчину спускали с помощью веревок, преодолевая глубокий снег и опасные участки маршрута.

Это было опасно для жизни всех. Из-за сильного снегопада и плохой видимости наша команда добралась до Эриххютте только в 8:18 утра