В Австрийских Альпах спасли альпиниста, которого товарищи оставили на высоте 2600 метров
Киев • УНН
20-летнего немца товарищи оставили во время снегопада на Хохкёниге. Спасатели 14 часов добирались до него пешком.
В Австрийских Альпах спасатели провели 14-часовую операцию, чтобы спасти 20-летнего немецкого альпиниста, которого двое товарищей оставили на высоте около 2600 метров. Из-за сильного снегопада и плохой видимости мужчина мог не пережить еще одну ночь в горах, сообщает Euronews со ссылкой на Горную спасательную службу Австрии, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в горном массиве Хохкёниг в Зальцбурге. Трое немцев отправились по маршруту Кёнигсйодлер, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и предупреждение другого альпиниста.
Около 19:00 один из мужчин не смог продолжать восхождение и вызвал помощь. Его спутники оставили его и отправились дальше, добравшись ночью до горного приюта Матрасхаус на высоте 2941 метр.
Спасатели работали в условиях снежной бури
Из-за непогоды вертолет не смог вылететь, поэтому спасателям пришлось подниматься к пострадавшему пешком. Они нашли истощенного альпиниста незадолго до полуночи.
За ночь выпало около 20 см снега, который полностью скрыл тропу. Мужчину спускали с помощью веревок, преодолевая глубокий снег и опасные участки маршрута.
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Руководитель спасательной службы района Понгау Герхард Кремзер отметил, что оставленный альпинист, скорее всего, не пережил бы еще одну ночь в таких условиях.
Он подчеркнул, что игнорирование погодных предупреждений, чрезмерная самоуверенность и неправильное планирование маршрута могут привести к трагедии.
По информации Euronews, австрийская полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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