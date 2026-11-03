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В Австрійських Альпах врятували альпініста, якого товариші залишили на висоті 2600 метрів

Київ • УНН

 • 312 перегляди

20-річного німця товариші залишили під час снігопаду на Хохкенізі. Рятувальники 14 годин діставалися до нього пішки.

В Австрійських Альпах врятували альпініста, якого товариші залишили на висоті 2600 метрів

В Австрійських Альпах рятувальники провели 14-годинну операцію, щоб урятувати 20-річного німецького альпініста, якого двоє товаришів залишили на висоті близько 2600 метрів. Через сильний снігопад і погану видимість чоловік міг не пережити ще одну ніч у горах, повідомляє Euronews із посиланням на Гірську рятувальну службу Австрії, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на гірському масиві Хохкеніг у Зальцбурзі. Троє німців вирушили маршрутом Кенігсйодлер, попри несприятливий прогноз погоди та попередження іншого альпініста.

Близько 19:00 один із чоловіків не зміг продовжувати підйом і викликав допомогу. Його супутники залишили його та рушили далі, діставшись уночі гірського притулку Матрасхаус на висоті 2941 метр.

Рятувальники працювали в умовах снігової бурі

Через негоду гелікоптер не зміг вилетіти, тому рятувальникам довелося підніматися до постраждалого пішки. Вони знайшли виснаженого альпініста незадовго до півночі.

За ніч випало близько 20 см снігу, який повністю приховав стежку. Чоловіка спускали за допомогою мотузок, долаючи глибокий сніг і небезпечні ділянки маршруту.

Це було небезпечно для життя всіх. Через сильний снігопад і погану видимість наша команда дісталася до Еріххютте лише о 8:18 ранку

– повідомили у Гірській рятувальній службі Мюльбаха.

Керівник рятувальної служби району Понгау Герхард Кремзер зазначив, що залишений альпініст, найімовірніше, не пережив би ще одну ніч у таких умовах.

Він наголосив, що ігнорування погодних попереджень, надмірна самовпевненість і неправильне планування маршруту можуть призвести до трагедії.

За інформацією Euronews, австрійська поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

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Степан Гафтко

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Австрія