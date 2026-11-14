Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф

Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) жалобу на решение о восстановлении участия российских сборных в международных соревнованиях. Причина - возможные нераскрытые связи двух арбитров с россией, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, IIHF обжалует решение CAS от 30 октября 2026 года, которым суд обязал допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона 2026–27.

Основанием для обращения стали обстоятельства, которые могут поставить под сомнение независимость двух из трех арбитров, рассматривавших дело. В частности, председатель арбитражной коллегии, итальянец Джулио Палермо, в сентябре 2026 года посетил юридическую конференцию в Москве. Это произошло за несколько недель до его назначения председателем коллегии 9 октября. Он заявил, что самостоятельно оплатил свою поездку в Москву, которая не была связана с рассмотрением дела российских хоккеистов. Другой арбитр, египтянин Исмаил Селим, также посещал юридическое мероприятие в российской столице в мае 2025 года.

По данным журналистов, информация об этих поездках не была должным образом раскрыта во время арбитражного разбирательства. В то же время в CAS отмечали, что не видят достаточных оснований ставить под сомнение независимость арбитра.

Что известно о решении CAS

30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и постановил допустить российские сборные к международным соревнованиям. Арбитражная коллегия пришла к выводу, что IIHF не предоставила достаточных доказательств угроз безопасности, которые могли бы обосновать дальнейшее отстранение российских команд.

Решение касается пяти турниров, в частности молодежного чемпионата мира, который должен начаться 26 декабря 2026 года в Канаде, а также мужского чемпионата мира 2027 года в Германии.

Возвращение россиян уже вызвало сопротивление со стороны ряда европейских хоккейных федераций. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия, Латвия и Австрия заявили о нежелании проводить матчи против российских команд. Кроме того, канадские власти сообщили о намерении не допустить российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира, даже если у них будут действующие визы.

Против возвращения России также выступили отдельные спонсоры международных хоккейных соревнований, предупредившие о возможном пересмотре сотрудничества с IIHF.

Контекст

Российские и белорусские сборные отстранили от международных хоккейных соревнований в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В последующие годы IIHF неоднократно продлевала ограничения, объясняя их необходимостью гарантировать безопасность участников турниров.

Напомним

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