Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф

$45.3850.34
ukenru
17:03 • 4028 просмотра
путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters
14:59 • 17447 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить
13:48 • 16343 просмотра
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - ЛубинецVideo
13:01 • 14965 просмотра
Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ
14 ноября, 11:05 • 21135 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
14 ноября, 10:14 • 20497 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
14 ноября, 09:01 • 29748 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
14 ноября, 08:33 • 19611 просмотра
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют
14 ноября, 08:12 • 16927 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
14 ноября, 06:52 • 18906 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
4.8м/с
71%
755мм
Популярные новости
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 17155 просмотра
Авиаколлапс в США сорвал более 15 тысяч рейсов - тысячи путешественников застряли в аэропортахVideo14 ноября, 09:23 • 13818 просмотра
В Венгрии нашли зарытые в лесу миллионы: расследуют коррупцию времен Орбана14 ноября, 10:06 • 11239 просмотра
Зеленский сообщил о готовности украинской ракеты для Freyja14 ноября, 10:21 • 6884 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14:31 • 10279 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14:59 • 17433 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14:31 • 10369 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 29744 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 77419 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 76607 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Михаил Федоров
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 17223 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 17081 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 19973 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 16933 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 19794 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Техника
Старлинк
СВИФТ

Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

ИИХФ подала в CAS жалобу на допуск российских команд к пяти турнирам. Федерация сомневается в независимости двух арбитров из-за их поездок в россию.

Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф

Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) жалобу на решение о восстановлении участия российских сборных в международных соревнованиях. Причина - возможные нераскрытые связи двух арбитров с россией, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, IIHF обжалует решение CAS от 30 октября 2026 года, которым суд обязал допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона 2026–27.

Основанием для обращения стали обстоятельства, которые могут поставить под сомнение независимость двух из трех арбитров, рассматривавших дело. В частности, председатель арбитражной коллегии, итальянец Джулио Палермо, в сентябре 2026 года посетил юридическую конференцию в Москве. Это произошло за несколько недель до его назначения председателем коллегии 9 октября. Он заявил, что самостоятельно оплатил свою поездку в Москву, которая не была связана с рассмотрением дела российских хоккеистов. Другой арбитр, египтянин Исмаил Селим, также посещал юридическое мероприятие в российской столице в мае 2025 года.

По данным журналистов, информация об этих поездках не была должным образом раскрыта во время арбитражного разбирательства. В то же время в CAS отмечали, что не видят достаточных оснований ставить под сомнение независимость арбитра.

Что известно о решении CAS

30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и постановил допустить российские сборные к международным соревнованиям. Арбитражная коллегия пришла к выводу, что IIHF не предоставила достаточных доказательств угроз безопасности, которые могли бы обосновать дальнейшее отстранение российских команд.

Решение касается пяти турниров, в частности молодежного чемпионата мира, который должен начаться 26 декабря 2026 года в Канаде, а также мужского чемпионата мира 2027 года в Германии.

Возвращение россиян уже вызвало сопротивление со стороны ряда европейских хоккейных федераций. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия, Латвия и Австрия заявили о нежелании проводить матчи против российских команд. Кроме того, канадские власти сообщили о намерении не допустить российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира, даже если у них будут действующие визы.

Против возвращения России также выступили отдельные спонсоры международных хоккейных соревнований, предупредившие о возможном пересмотре сотрудничества с IIHF.

Контекст

Российские и белорусские сборные отстранили от международных хоккейных соревнований в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В последующие годы IIHF неоднократно продлевала ограничения, объясняя их необходимостью гарантировать безопасность участников турниров.

Напомним

Ранее мы писали о том, что президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол. Украинская ассоциация футбола и МИД Украины призывают не менять позицию из-за продолжающейся войны.

Александра Василенко

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Reuters
Латвия
Австрия
Финляндия
Дания
Канада
Швеция
Норвегия
Чешская Республика
Германия