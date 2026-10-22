В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытания

Австрийская компания GuardAero впервые представила комплекс активной защиты APS1, способный перехватывать FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Военные аналитики считают, что подобная технология может быть полезна для Украины, в частности для защиты военного транспорта и легкой бронетехники от российских беспилотников. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Система APS1 оснащена вращающейся турелью с 36 стволами, которые, вероятно, используют боеприпасы с картечью. Комплекс также имеет 4 блока камер, обеспечивающих круговой обзор и позволяющих обнаруживать угрозы с разных направлений.

На обнародованных кадрах испытаний система демонстрирует перехват беспилотников. Вместе с тем точные технические характеристики APS1 производитель пока не раскрывает.

Как австрийская разработка может помочь украинским военным

Аналитики Defense Express обращают внимание на конструкцию комплекса, которая позволяет отражать повторные атаки FPV-дронов с одного направления. В отличие от систем с неподвижными пусковыми установками, вращающаяся турель может использовать весь доступный боезапас независимо от направления угрозы.

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Для Украины такая технология может быть особенно актуальной при защите пикапов, логистического транспорта и легких бронемашин, которые находятся под постоянной угрозой российских FPV-дронов.

Однако система имеет ограничения. Во время испытаний на перехват одного беспилотника APS1 расходовала несколько боеприпасов. Поэтому запаса из 36 выстрелов может не хватить для отражения массированной атаки.

По мнению аналитиков, для тяжелой бронетехники более перспективными могут быть системы с пулеметным вооружением и большим боекомплектом. В то же время APS1 может стать примером относительно простой конструкции для массовой защиты легкого военного транспорта.

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