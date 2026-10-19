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Впервые в мире — украинские военные эвакуировали раненого с фронта с помощью воздушного дрона

Киев • УНН

 • 2488 просмотра

Силы обороны впервые в мире эвакуировали раненого пехотинца с фронта с помощью воздушного дрона. Операцию провели несмотря на мины и активность российских БПЛА.

Впервые в мире — украинские военные эвакуировали раненого с фронта с помощью воздушного дрона

Силы обороны провели первую в мире воздушную эвакуацию раненого военнослужащего с линии фронта с помощью дрона. Об этом сообщила 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко, пишет УНН.

Подробности

К операции присоединились специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады, Силы дронов Сухопутных войск и другие подразделения.

Необходимость в нестандартном решении возникла после того, как пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение на позиции.

Из-за высокой активности российских беспилотников и заминированной местности эвакуировать военнослужащего с помощью наземного роботизированного комплекса было невозможно.

Тогда специалисты 92-й бригады взялись за задачу, которую ранее не выполняли, — эвакуацию человека с помощью воздушного дрона.

Для этого использовали тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который бесплатно предоставил технику для операции.

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Ольга Розгон

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