Впервые в мире — украинские военные эвакуировали раненого с фронта с помощью воздушного дрона
Киев • УНН
Силы обороны впервые в мире эвакуировали раненого пехотинца с фронта с помощью воздушного дрона. Операцию провели несмотря на мины и активность российских БПЛА.
Силы обороны провели первую в мире воздушную эвакуацию раненого военнослужащего с линии фронта с помощью дрона. Об этом сообщила 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко, пишет УНН.
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К операции присоединились специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады, Силы дронов Сухопутных войск и другие подразделения.
Необходимость в нестандартном решении возникла после того, как пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение на позиции.
Из-за высокой активности российских беспилотников и заминированной местности эвакуировать военнослужащего с помощью наземного роботизированного комплекса было невозможно.
Тогда специалисты 92-й бригады взялись за задачу, которую ранее не выполняли, — эвакуацию человека с помощью воздушного дрона.
Для этого использовали тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который бесплатно предоставил технику для операции.
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