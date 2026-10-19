Вперше у світі - українські військові евакуювали пораненого з фронту за допомогою повітряного дрона
Київ • УНН
Сили оборони вперше у світі евакуювали пораненого піхотинця з фронту повітряним дроном. Операцію провели через міни й активність російських БпЛА.
Сили оборони провели першу в світі повітряну евакуацію пораненого військового з лінії фронту за допомогою дрона. Про це повідомила 92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка, пише УНН.
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До операції долучилися фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади, Дронові сили Сухопутних військ та інші підрозділи.
Потреба в нестандартному рішенні виникла після того, як піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади дістав поранення на позиції.
Через високу активність російських безпілотників і заміновану місцевість евакуювати військового за допомогою наземного роботизованого комплексу було неможливо.
Тоді фахівці 92-ї бригади взялися за завдання, яке раніше не виконували, — евакуацію людини за допомогою повітряного дрона.
Для цього використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, який безкоштовно надав техніку для операції.
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