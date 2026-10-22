В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробування
Київ • УНН
Австрійська GuardAero представила APS1 із 36-ствольною туреллю для перехоплення FPV-дронів. Система може захистити легкий транспорт України.
Австрійська компанія GuardAero вперше представила комплекс активного захисту APS1, здатний перехоплювати FPV-дрони та баражуючі боєприпаси. Військові аналітики вважають, що подібна технологія може бути корисною для України, зокрема для захисту військового транспорту та легкої бронетехніки від російських безпілотників. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
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Система APS1 оснащена обертовою туреллю із 36 стволами, які, ймовірно, використовують боєприпаси з картеччю. Комплекс також має 4 блоки камер, що забезпечують круговий огляд і дозволяють виявляти загрози з різних напрямків.
На оприлюднених кадрах випробувань система демонструє перехоплення безпілотників. Водночас точні технічні характеристики APS1 виробник поки не розголошує.
Як австрійська розробка може допомогти українським військовим
Аналітики Defense Express звертають увагу на конструкцію комплексу, яка дозволяє відбивати повторні атаки FPV-дронів з одного напрямку. На відміну від систем із нерухомими пусковими установками, обертова турель може використовувати весь доступний боєзапас незалежно від напрямку загрози.
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Для України така технологія може бути особливо актуальною під час захисту пікапів, логістичного транспорту та легких бронемашин, які перебувають під постійною загрозою російських FPV-дронів.
Однак система має обмеження. Під час випробувань на перехоплення одного безпілотника APS1 витрачала кілька боєприпасів. Тому запасу із 36 пострілів може не вистачити для відбиття масованої атаки.
На думку аналітиків, для важкої бронетехніки перспективнішими можуть бути системи з кулеметним озброєнням і більшим боєзапасом. Натомість APS1 може стати прикладом відносно простої конструкції для масового захисту легкого військового транспорту.
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