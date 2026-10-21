Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ
Київ • УНН
російський супутник змінив орбіту й наблизився до ICEYE-X36, який допомагає ЗСУ збирати розвіддані. Мета маневру залишається невідомою.
російський космічний апарат "Космос 2612" небезпечно наблизився до супутника ICEYE-X36, який використовують для збору розвідувальних даних на користь України. За різними оцінками, відстань між ними могла становити від 26 метрів до кількох кілометрів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
У квітні 2026 року росія запустила 4 супутники серії "Космос". Згодом вони скоригували свої орбіти таким чином, щоб наблизитися до траєкторії руху ICEYE-X36.
Аналітики наголошують, що навіть кілька кілометрів між космічними апаратами є небезпечно малою відстанню. Водночас оцінка у 26 метрів має значну похибку, тому її не можна вважати підтвердженою.
Навіщо росія могла наближатися до українського розвідувального супутника
Супутники ICEYE оснащені радарами, які дозволяють отримувати знімки земної поверхні з роздільною здатністю до 25 сантиметрів незалежно від погоди та часу доби. Такі дані використовують українські військові для розвідки.
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Експерти припускають, що росія могла намагатися залякати операторів ICEYE та змусити їх змінити орбіту супутника. Подібний маневр потребував би додаткового палива, що могло б скоротити термін експлуатації апарата.
Інша можлива мета – детально сфотографувати ICEYE-X36, щоб дослідити його конструкцію та обладнання. Також аналітики не виключають сценаріїв пошкодження супутника або втручання в його роботу.
Водночас жодна з цих версій поки не отримала підтвердження. Точні характеристики та обладнання російського "Космосу 2612" залишаються невідомими, а доказів спроби фізично знищити ICEYE-X36 наразі немає.
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