Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ
Киев • УНН
российский спутник изменил орбиту и приблизился к ICEYE-X36, который помогает ВСУ собирать разведданные. Цель манёвра остаётся неизвестной.
Российский космический аппарат "Космос 2612" опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36, который используется для сбора разведывательных данных в интересах Украины. По разным оценкам, расстояние между ними могло составлять от 26 метров до нескольких километров. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
В апреле 2026 года Россия запустила 4 спутника серии "Космос". Впоследствии они скорректировали свои орбиты таким образом, чтобы приблизиться к траектории движения ICEYE-X36.
Аналитики подчёркивают, что даже несколько километров между космическими аппаратами — опасно малое расстояние. В то же время оценка в 26 метров имеет значительную погрешность, поэтому её нельзя считать подтверждённой.
Зачем Россия могла приближаться к украинскому разведывательному спутнику
Спутники ICEYE оснащены радарами, которые позволяют получать снимки земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров независимо от погоды и времени суток. Такие данные используют украинские военные для разведки.
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Эксперты предполагают, что Россия могла пытаться запугать операторов ICEYE и заставить их изменить орбиту спутника. Подобный манёвр потребовал бы дополнительного топлива, что могло бы сократить срок эксплуатации аппарата.
Другая возможная цель — детально сфотографировать ICEYE-X36, чтобы исследовать его конструкцию и оборудование. Также аналитики не исключают сценариев повреждения спутника или вмешательства в его работу.
В то же время ни одна из этих версий пока не получила подтверждения. Точные характеристики и оборудование российского "Космоса 2612" остаются неизвестными, а доказательств попытки физически уничтожить ICEYE-X36 в настоящее время нет.
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