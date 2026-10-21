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Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ

Киев • УНН

 • 13944 просмотра

российский спутник изменил орбиту и приблизился к ICEYE-X36, который помогает ВСУ собирать разведданные. Цель манёвра остаётся неизвестной.

Как получилось, что российский спутник едва не столкнулся с ICEYE, который собирает разведданные для ВСУ

Российский космический аппарат "Космос 2612" опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36, который используется для сбора разведывательных данных в интересах Украины. По разным оценкам, расстояние между ними могло составлять от 26 метров до нескольких километров. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

В апреле 2026 года Россия запустила 4 спутника серии "Космос". Впоследствии они скорректировали свои орбиты таким образом, чтобы приблизиться к траектории движения ICEYE-X36.

Аналитики подчёркивают, что даже несколько километров между космическими аппаратами — опасно малое расстояние. В то же время оценка в 26 метров имеет значительную погрешность, поэтому её нельзя считать подтверждённой.

Зачем Россия могла приближаться к украинскому разведывательному спутнику

Спутники ICEYE оснащены радарами, которые позволяют получать снимки земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров независимо от погоды и времени суток. Такие данные используют украинские военные для разведки.

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Эксперты предполагают, что Россия могла пытаться запугать операторов ICEYE и заставить их изменить орбиту спутника. Подобный манёвр потребовал бы дополнительного топлива, что могло бы сократить срок эксплуатации аппарата.

Другая возможная цель — детально сфотографировать ICEYE-X36, чтобы исследовать его конструкцию и оборудование. Также аналитики не исключают сценариев повреждения спутника или вмешательства в его работу.

В то же время ни одна из этих версий пока не получила подтверждения. Точные характеристики и оборудование российского "Космоса 2612" остаются неизвестными, а доказательств попытки физически уничтожить ICEYE-X36 в настоящее время нет.

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Степан Гафтко

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