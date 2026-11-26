Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София внесет вклад в невоенную часть предложенного ЕС кредита Украине в размере 45 миллиардов евро на сумму 20 миллиардов евро, но не в 25 миллиардов евро, предназначенных для военной поддержки. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rapporteur.

Никаких денег из Болгарии на оружие — никаких денег на войну в Украине — сказал Радев перед саммитом ЕС 26 ноября.

В то же время он, как сообщается, призвал к большей поддержке 300-тысячной болгарской диаспоры в Украине.

Радев также раскритиковал предложенный запрет российским спортсменам выступать под своим национальным флагом, предостерегая от политизации спорта и культуры.

Андрей Бабиш, премьер Чехии, которая также показала сопротивление в вопросе денег для Украины, вновь отверг привязку финансирования Украины к следующему долгосрочному бюджету ЕС, настаивая на том, что финансирование программ "сплоченности" (cohesion) должно оставаться приоритетом.

"Сплоченность — это действительно цель ЕС. Чешская Республика будет бороться за эти деньги", — сказал он.

"К сожалению, у нас до сих пор нет автомагистрали до Австрии, и мы должны строить наши больницы", — добавил он.

Что касается Украины, Бабиш призвал сосредоточиться на мирных переговорах, а затем на "плане Маршалла" для восстановления.

Дополнение

Вопросы о том, как обеспечить будущую поддержку Украины, наряду с обсуждением многолетнего бюджета ЕС, — одни из главных вопросов саммита ЕС, который пройдет 26–27 ноября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на увязке бюджета ЕС и помощи Украине на следующий год и последующие годы, утверждая, что все государства-члены должны вносить свой вклад.

Однако четыре страны — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — категорически отвергли этот план. Они могут воспользоваться своим правом вето.

Большинство не ожидает заключения соглашения на этой неделе, но Кошта при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона стремится заключить соглашение до Рождества.

Прибыв на саммит 26 ноября, Мерц отметил, что текущее бюджетное предложение не является основой для переговоров.

"Бюджет все еще слишком велик", — сказал Мерц.

По словам немецкого лидера, сегодняшний саммит будет в основном посвящен обмену позициями между столицами.

"На самом деле мы только в самом начале этих переговоров, поэтому сегодня начнем с обмена мнениями", — сказал он.

Мерц видит поддержку своего предложения связать будущую поддержку Украины с бюджетными переговорами, однако окончательное решение по этому вопросу, вероятно, будет принято только в декабре, предположил он.

По данным Politico, Мерц заявил, что слышит "много поддержки" идеи увязать финансирование Украины с бюджетными переговорами, настаивая на том, что эти два аспекта неразрывно связаны.

"Если Европейский Союз что-то финансирует, он делает это как Европейский Союз. А в этом Европейском Союзе 27 членов, а не 23 или 24", — сказал Мерц.

Мерц добавил, что поддержка Украины не направлена на продолжение войны, а на ее скорейшее прекращение. "Никто в Европе не может быть заинтересован в новых потоках беженцев из Украины, если эта война не закончится", — сказал он.

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