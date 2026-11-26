Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія зробить внесок у невійськову частину запропонованого ЄС кредиту Україні обсягом 45 мільярдів євро на суму 20 мільярдів євро, але не у 25 мільярдів євро, призначених на військову підтримку. Про це УНН пише з посиланням на Rapporteur.

Жодних грошей з Болгарії на зброю - жодних грошей на війну в Україні - сказав Радев перед самітом ЄС 26 листопада.

Водночас він, як повідомляється, закликав до більшої підтримки 300 000-тисячної болгарської діаспори в Україні.

Радев також розкритикував запропоновану заборону російським спортсменам змагатися під своїм національним прапором, застерігши від політизації спорту та культури.

Андрей Бабіш, прем'єр Чехії, яка також опиралася у питанні грошей для України, знову відкинув прив'язку фінансування України до наступного довгострокового бюджету ЄС, наполягаючи на тому, що фінансування програм "згуртованості" (cohesion) має залишатися пріоритетом.

"Згуртованість – це справді мета ЄС. Чеська Республіка боротиметься за ці гроші", - сказав він.

"На жаль, у нас досі немає автомагістралі до Австрії, і ми повинні будувати наші лікарні", - додав він.

Щодо України, Бабіш закликав зосередитися на мирних переговорах, а потім на "плані Маршалла" для реконструкції.

Доповнення

Питання, як забезпечити майбутню підтримку України, поряд з обговоренням багаторічного бюджету ЄС, - одні з головних питань саміту ЄС, який збирається 26-27 листопада.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ув'язці бюджету ЄС та допомоги Україні на наступний рік та наступні роки, стверджуючи, що всі держави-члени повинні робити свій внесок.

Однак чотири країни - Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія - категорично відкинули цей план. Вони можуть скористатися своїм правом вето.

Більшість не очікують на укладення угоди цього тижня, але Кошта, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, прагне укласти угоду до Різдва.

Прибувши на саміт 26 листопада Мерц зазначив, що поточна бюджетна пропозиція не є основою для переговорів.

"Бюджет все ще занадто високий", – сказав Мерц.

За словами німецького лідера, сьогоднішній саміт буде здебільшого присвячений обміну позиціями між столицями.

"Насправді ми лише на самому початку цих переговорів, і тому ми почнемо з обміну думками сьогодні", – сказав він.

Мерц бачить підтримку своєї пропозиції пов’язати майбутню підтримку України з бюджетними переговорами, але остаточне рішення з цього питання, ймовірно, буде ухвалено лише в грудні, припустив він.

За даними Politico, Мерц заявив, що чує "багато підтримки" щодо пов’язування фінансування України з бюджетними переговорами, наполягаючи на тому, що ці два аспекти є нерозривними.

"Якщо Європейський Союз щось фінансує, він робить це як Європейський Союз. І цей Європейський Союз має 27 членів, а не 23 чи 24", – сказав Мерц.

Мерц додав, що підтримка України не має на меті продовжити війну, а припинити її якомога швидше. "Ніхто в Європі не може бути зацікавлений у нових потоках біженців з України, якщо ця війна не закінчиться", – сказав він.

Бюджет ЄС хочуть захистити від Ле Пен на тлі її погроз щодо грошей Україні - FT