рф пообещала отреагировать на высылку российских дипломатов из Австрии

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Австрии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел рф Дмитрий Любинский. Об этом передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Реакция будет неизбежной", — заявил он журналистам.

Ранее стало известно, что Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, в частности представителя ОБСЕ, из-за деятельности за пределами их статуса. Детали подозрений не раскрыли.

Это решение основывалось на разведывательных данных, собранных органами безопасности. Дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Напомним

Как ранее писал УНН, австрийская компания из Вены поставляла оборудование для производства двигателей российских ракет и истребителей, подделывая сертификаты. Задержан 28-летний гражданин Беларуси, ущерб достигает 3,3 миллиона евро.