рф пообещала отреагировать на высылку российских дипломатов из Австрии

$45.050.0350.440.13
ukenru
11:02 • 3500 просмотра
Украина хочет перенести таможенные проверки в страны ЕС на фоне угрозы дронов рф - FT
Эксклюзив
10:30 • 10122 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
10:04 • 7918 просмотра
Переговоры рф, США и Украины планируют в Абу-Даби в первой половине ноября - кремль
09:43 • 9164 просмотра
Налог на посылки стоимостью до €150 утвердил Зеленский - когда ожидать подорожания
08:59 • 10709 просмотра
Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"
07:59 • 13111 просмотра
Полмиллиона украинцев без света из-за атак рф, в Киеве и ряде областей - аварийные отключения
07:19 • 14077 просмотра
В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира
Эксклюзив
23 октября, 05:40 • 21756 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
23 октября, 05:19 • 17883 просмотра
Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО
23 октября, 04:58 • 20722 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.6м/с
78%
755мм
Популярные новости
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 21034 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 25388 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон23 октября, 05:49 • 15678 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 14326 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 14205 просмотра
публикации
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
10:30 • 10105 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 14395 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 14516 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
23 октября, 05:40 • 21747 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 41368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Федор Вениславский
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Дженна Ортега сделала шокирующее заявление о карьере перед новым сезоном "Уэнсдей"Video11:40 • 292 просмотра
ИИ-агентов оставили наедине без каких-либо заданий - результат поразил исследователей07:09 • 12447 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон23 октября, 05:49 • 15840 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 25551 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 21198 просмотра
Актуальное
Старлинк
Сериал
Дипломатка
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II

рф пообещала отреагировать на высылку российских дипломатов из Австрии

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов. В МИД рф заявили о неизбежном ответе.

рф пообещала отреагировать на высылку российских дипломатов из Австрии

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Австрии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел рф Дмитрий Любинский. Об этом передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Реакция будет неизбежной", — заявил он журналистам.

Ранее стало известно, что Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, в частности представителя ОБСЕ, из-за деятельности за пределами их статуса. Детали подозрений не раскрыли.

Это решение основывалось на разведывательных данных, собранных органами безопасности. Дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Напомним

Как ранее писал УНН, австрийская компания из Вены поставляла оборудование для производства двигателей российских ракет и истребителей, подделывая сертификаты. Задержан 28-летний гражданин Беларуси, ущерб достигает 3,3 миллиона евро.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Австрия