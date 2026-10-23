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рф пообіцяло відреагувати на висилку російських дипломатів з Австрії

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів. У МЗС рф заявили про неминучу відповідь.

рф пообіцяло відреагувати на висилку російських дипломатів з Австрії

росія відповість на висилку своїх дипломатів з Австрії, заявив у п’ятницю заступник міністра закордонних справ рф Дмитро Любинський. Про це передають росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Реакція буде неминучою", — заявив він журналістам.

Раніше стало відомо, що Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів, зокрема представника ОБСЄ, через діяльність поза статусом. Деталі підозр не розкрили.

Це рішення грунтувалось на розвідувальних даних, зібраних органами безпеки. Дипломати займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

Нагадємо

Як раніше писав УНН, австрійська компанія з Відня постачала обладнання для виробництва двигунів російських ракет і винищувачів, підробляючи сертифікати. Затримано 28-річного громадянина білорусі, збитки сягають 3,3 мільйона євро.

Ольга Розгон

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Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Австрія