Російський диктатор володимир путін погодився не застосовувати ядерну зброю у війні проти України та запевнив Вашингтон, що не має таких намірів. Про це представник США Джаред Кушнер розповів у подкасті з генеральним директором медіагрупи Axel Springer Матіасом Депфнером, передає УНН.

"Поки що Путін виявляє стриманість, — зазначив Кушнер. — Він погодився не використовувати ядерну зброю — а це, безумовно, дуже важливо, — і запевнив нас, що не має наміру цього робити".

Кушнер не уточнив, коли саме і в який спосіб Путін надав це запевнення. Видання BILD, яке опублікувало уривки розмови, повідомляє, що ці слова пролунали у відповідь на запитання, чому путін просто не припинить війну, яку сам же й розпочав.

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У тому ж подкасті Кушнер назвав Путіна "гросмейстером політики" та "історичною постаттю".

За словами Кушнера, як повідомляє BILD, Путін "майже не вірить" у те, що завершення війни призведе до такого повоєнного врегулювання, яке унеможливить новий конфлікт.

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