Макрон заявил о поддержке Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте и предложил помощь

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что общался с премьером Испании Педро Санчесом и предложил Мадриду помощь на фоне внезапного миграционного кризиса в Сеуте. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Макрон заявил, что в разговоре с Санчесом выразил солидарность и предложил "всю необходимую помощь", в том числе через агентство ЕС Frontex.

Приветствую продолжающееся сотрудничество с Марокко, благодаря которому сегодня удалось обеспечить уже более 40 тысяч возвращений из Сеуты обратно в Марокко. Наши министры внутренних дел будут на связи, чтобы внимательно отслеживать ситуацию