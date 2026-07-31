Макрон заявил о поддержке Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте и предложил помощь
Киев • УНН
Президент Франции Макрон пообещал Испании поддержку, в том числе через Frontex, на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Он отметил сотрудничество с Марокко, которое позволило вернуть более 40 тысяч человек.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что общался с премьером Испании Педро Санчесом и предложил Мадриду помощь на фоне внезапного миграционного кризиса в Сеуте. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Макрон заявил, что в разговоре с Санчесом выразил солидарность и предложил "всю необходимую помощь", в том числе через агентство ЕС Frontex.
Приветствую продолжающееся сотрудничество с Марокко, благодаря которому сегодня удалось обеспечить уже более 40 тысяч возвращений из Сеуты обратно в Марокко. Наши министры внутренних дел будут на связи, чтобы внимательно отслеживать ситуацию
Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что из Сеуты невозможно беспрепятственно попасть в Шенгенскую зону – на границе с материковой Испанией осуществляется контроль.
Он также заметил, что Франция уже приняла дополнительные меры для усиления контроля на границе с Испанией, в дополнение к тем, которые действовали в предыдущие годы.
Напомним
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал временно исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте, где около 49 тысяч мигрантов неконтролируемо попали из Марокко. Италия уже приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией.
В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов31.07.26, 19:07 • 4199 просмотров