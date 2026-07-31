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Макрон заявил о поддержке Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте и предложил помощь

Киев • УНН

 • 4790 просмотра

Президент Франции Макрон пообещал Испании поддержку, в том числе через Frontex, на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Он отметил сотрудничество с Марокко, которое позволило вернуть более 40 тысяч человек.

Макрон заявил о поддержке Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте и предложил помощь

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что общался с премьером Испании Педро Санчесом и предложил Мадриду помощь на фоне внезапного миграционного кризиса в Сеуте. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Макрон заявил, что в разговоре с Санчесом выразил солидарность и предложил "всю необходимую помощь", в том числе через агентство ЕС Frontex.

Приветствую продолжающееся сотрудничество с Марокко, благодаря которому сегодня удалось обеспечить уже более 40 тысяч возвращений из Сеуты обратно в Марокко. Наши министры внутренних дел будут на связи, чтобы внимательно отслеживать ситуацию

- отметил он.

Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что из Сеуты невозможно беспрепятственно попасть в Шенгенскую зону – на границе с материковой Испанией осуществляется контроль. 

Он также заметил, что Франция уже приняла дополнительные меры для усиления контроля на границе с Испанией, в дополнение к тем, которые действовали в предыдущие годы. 

Напомним

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал временно исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте, где около 49 тысяч мигрантов неконтролируемо попали из Марокко. Италия уже приостановила действие Шенгенских правил в сообщении с Испанией.

В МВД Испании сообщили, что Сеуту покинули 37 тыс. мигрантов31.07.26, 19:07 • 4199 просмотров

Ольга Розгон

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