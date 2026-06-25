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Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Украинская оборонная компания Fire Point ускоряет разработку европейской системы противоракетной обороны FREYJA после заключения соглашения с немецкой HENSOLDT. Первые ракеты-перехватчики FP-7.Х могут быть готовы уже к концу этого года.

Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году

Украинская компания Fire Point рассчитывает уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики FP-7.Х для европейской системы противоракетной обороны FREYJA, рассказал в интервью сооснователь и главный конструктор Денис Штилерман, пишет УНН.

На прошлой неделе Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Кроме того, продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

Что-то изменилось: к инициативе присоединились наше правительство и многие другие европейские правительства, в частности правительство Германии. Если все европейские правительства начнут действовать быстро, мы сможем получить перехватчики уже к концу этого года

- сказал Штилерман.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.

По словам Штилермана, украинские условия военного времени позволяют значительно быстрее проводить испытания новых разработок, чем это возможно в странах Европы.

В Европе на это могут уйти от шести месяцев до года. Нам нужен один день

- отметил главный конструктор Fire Point.

Напомним

18 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения между Украиной и Германией по совместному развитию европейских антибаллистических возможностей. По словам главы государства, к проекту уже присоединилась компания Fire Point, а Украина призывает другие европейские страны присоединиться к инициативе по созданию общей системы противоракетной обороны.

Евгений Царенко

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