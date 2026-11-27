Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів у п’ятницю, 27 листопада, засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухав доповіді по ситуації в Києві, можливих загрозах та варіантах реагування. На засіданні були присутні військові, зокрема, розвідка, урядовці і міський голова Києва. Про це повідомив Зеленський в Telegram, передає УНН.

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Як зазначив Зеленський, під час засідання Ставки були розроблені алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті - йдеться в дописі Зеленського.

Водночас урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту.

Крім того, мер міста та урядовці доповідали по захисту визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві.

Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився. Була також детальна розмова з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо наших далекобійних відповідей на російський терор. Внесли деякі корективи у план операцій - має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження російських нафтових і військових об’єктів у 11 російських регіонах та акваторії Чорного моря.