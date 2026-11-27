Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 27 ноября, заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклады о ситуации в Киеве, возможных угрозах и вариантах реагирования. На заседании присутствовали военные, в частности представители разведки, чиновники и городской голова Киева. Об этом сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, во время заседания Ставки были разработаны алгоритмы работы общественного транспорта и в целом логистики в Киеве на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов.

Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможность находиться в городе - говорится в сообщении Зеленского.

В то же время правительство совместно с городской властью разрабатывает систему, которая позволит людям в Киеве гарантированно и бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами в случае остановки работы других видов транспорта.

Кроме того, мэр города и чиновники докладывали о защите определенных инфраструктурных объектов в Киеве.

Важно максимально ускорить всю эту работу, и я благодарен каждому и каждой, кто присоединился. Также состоялся подробный разговор с ГУР, Министерством обороны, военными и СБУ по поводу наших дальнобойных ответов на российский террор. Внесли некоторые коррективы в план операций - должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении российских нефтяных и военных объектов в 11 российских регионах и акватории Черного моря.