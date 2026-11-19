Уряд спрямував додаткові 81,4 млрд грн на потреби Міноборони
Київ • УНН
Кабмін виділив Міноборони додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби. Понад 90% коштів спрямують на виплати військовим.
Кабінет міністрів спрямував ще 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони України. Про це повідомляє прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.
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Зазначається, що понад 90% цієї суми підуть на виплати військовим.
"Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", - зазначив прем’єр.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок виплати по 30 тис. гривень щомісяця енергетикам та працівникам комунальних підприємств, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт, спричинених російськими атаками.
Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони13.11.26, 12:06 • 15196 переглядiв