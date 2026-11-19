Правительство направило дополнительные 81,4 млрд грн на нужды Минобороны
Киев • УНН
Кабмин выделил Минобороны дополнительные 81,4 млрд грн на неотложные нужды. Более 90% средств направят на выплаты военнослужащим.
Кабинет министров направил еще 81,4 млрд грн на неотложные нужды Министерства обороны Украины. Об этом сообщает премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что более 90% этой суммы пойдут на выплаты военнослужащим.
"Обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военнослужащим, которые выполняют боевые задачи", - отметил премьер.
Напомним
Кабинет министров утвердил порядок выплаты по 30 тыс. гривен ежемесячно энергетикам и работникам коммунальных предприятий, привлеченным к аварийно-восстановительным работам, вызванным российскими атаками.
Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны13.11.26, 12:06 • 15196 просмотров