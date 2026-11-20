Сапери Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони обстежили та очистили вже понад 230 000 гектарів деокупованих територій. Про це повідомило Міноборони, пише УНН.

За площею це дорівнює майже трьом Києвам. Кожен обстежений та очищений від вибухонебезпечних предметів гектар – це важка та вкрай небезпечна робота фахівців, які метр за метром повертають безпеку на українську землю - йдеться в повідомленні.

Загалом це понад 260 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів, розміновані автошляхи та сільськогосподарські угіддя, які знову можуть приносити користь людям.

Робота з гуманітарного розмінування продовжується щодня.

Доповнення

За жовтень 2026 року підрозділи Міноборони – Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту – розмінували понад 1 800 га звільнених територій.

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