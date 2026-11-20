Сапёры Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны обследовали и очистили уже более 230 000 гектаров деоккупированных территорий. Об этом сообщило Минобороны, пишет УНН.

По площади это равно почти трём Киева́м. Каждый обследованный и очищенный от взрывоопасных предметов гектар — это тяжёлая и крайне опасная работа специалистов, которые метр за метром возвращают безопасность на украинскую землю — говорится в сообщении.

В общей сложности это более 260 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов, разминированные автомобильные дороги и сельскохозяйственные угодья, которые снова могут приносить пользу людям.

Работа по гуманитарному разминированию продолжается ежедневно.

Дополнение

За октябрь 2026 года подразделения Минобороны — Вооружённых сил Украины и Государственной специальной службы транспорта — разминировали более 1 800 га освобождённых территорий.

Генсек ООН назначил российского дипломата на руководящую должность в сфере разминирования и миротворческих операций