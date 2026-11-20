В три раза больше площади Киева — сапёры разминировали более 230 тыс. га деоккупированных территорий Украины
Киев • УНН
Сапёры очистили более 230 тысяч гектаров деоккупированных территорий и обезвредили более 260 тысяч взрывоопасных предметов. В октябре разминировали более 1800 гектаров.
Сапёры Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны обследовали и очистили уже более 230 000 гектаров деоккупированных территорий. Об этом сообщило Минобороны, пишет УНН.
По площади это равно почти трём Киева́м. Каждый обследованный и очищенный от взрывоопасных предметов гектар — это тяжёлая и крайне опасная работа специалистов, которые метр за метром возвращают безопасность на украинскую землю
В общей сложности это более 260 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов, разминированные автомобильные дороги и сельскохозяйственные угодья, которые снова могут приносить пользу людям.
Работа по гуманитарному разминированию продолжается ежедневно.
Дополнение
За октябрь 2026 года подразделения Минобороны — Вооружённых сил Украины и Государственной специальной службы транспорта — разминировали более 1 800 га освобождённых территорий.
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