Правоохоронні органи про підозру полковнику Міністерства оборони України в незаконному збагаченні на понад 12,6 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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Підозрюваним виявився начальник одного з управлінь Міністерства оборони України, відповідальний за капітальне будівництво. Йому повідомили про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, впродовж 2021–2024 років полковник набув активів, вартість яких суттєво перевищувала його законні доходи. Серед них - житловий будинок із земельною ділянкою на Київщині вартістю понад 7,4 млн гривень, автомобіль та готівкові кошти в іноземній валюті.

Під час обшуків вилучено майже 125 000 доларів США, понад 23 000. євро та документи щодо набуття майна. Частину майна оформлено на близьку до посадовця особу. Водночас слідство встановило обставини, які свідчать про фактичну належність цих активів підозрюваному та його можливість розпоряджатися ними - йдеться в повідомленні прокуратури.

13 листопада 2026 року за клопотанням прокурора суд відсторонив підозрюваного від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 260 000 гривень.

Заставу було внесено, зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

Колишньому заступнику начальника одного з районних ТЦК та СП Київщини повідомили про підозру після того, як під час конфлікту він вистрілив у ногу військовослужбовцю. Крім того, слідство встановило, що після інциденту чоловік намагався підмінити речовий доказ, передавши гільзу від іншого пістолета.