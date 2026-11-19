Правоохранительные органы сообщили о подозрении полковнику Министерства обороны Украины в незаконном обогащении на сумму более 12,6 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Подозреваемым оказался начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, ответственный за капитальное строительство. Ему сообщили о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение 2021–2024 годов полковник приобрел активы, стоимость которых существенно превышала его законные доходы. Среди них - жилой дом с земельным участком в Киевской области стоимостью более 7,4 млн гривен, автомобиль и наличные денежные средства в иностранной валюте.

Во время обысков изъято почти 125 000 долларов США, более 23 000 евро и документы, касающиеся приобретения имущества. Часть имущества оформлена на близкого к должностному лицу человека. Вместе с тем следствие установило обстоятельства, свидетельствующие о фактической принадлежности этих активов подозреваемому и его возможности распоряжаться ими - говорится в сообщении прокуратуры.

13 ноября 2026 года по ходатайству прокурора суд отстранил подозреваемого от должности и избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 260 000 гривен.

Залог был внесен, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

Бывшему заместителю начальника одного из районных ТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении после того, как во время конфликта он выстрелил в ногу военнослужащему. Кроме того, следствие установило, что после инцидента мужчина пытался подменить вещественное доказательство, передав гильзу от другого пистолета.