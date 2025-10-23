Сегодня ЕС примет финансирование Украины на 2026-2027 годы - Кошта

Европейский совет готовит решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая закупку военной техники. Президент Европейского совета Антониу Кошта во время общения с журналистами заявил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется", а Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на Путина и в дальнейшем, пишет УНН.

Детали

Несмотря на большие ожидания, вызванные инициативами президента Трампа, сегодня очевидно, что, к сожалению, эти инициативы не соответствуют доброй воле президента Путина и России. Россия усиливает удары по гражданскому населению и гражданским объектам, а это означает, что нам необходимо продолжать поддерживать вашу (украинскую – ред.) борьбу за справедливый и прочный мир - заявил президент Европейского совета.

Сегодня утром мы одобрили уже 19-й пакет санкций, направленных против энергетического сектора России. И сегодня в этом Европейском совете мы примем политическое решение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая закупку военной техники - добавил он.

Кошта подчеркнул, что это "очень мощный сигнал для России" и что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило".

В ответ Зеленский отметил, что Украина очень долго ждала этого решения и выразил надежду, что это "сработает".

Впрочем, он подчеркнул, что давление нужно усиливать давление на Путина, чтобы остановить эту войну.

Давление означает пакеты санкций, дальнобойные системы, противовоздушную оборону и, конечно, финансовую поддержку, о чем мы и поговорим сегодня вместе - подытожил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европейский Союз принял 19-й пакет санкций, направленный против российских банков, криптовалютных бирж и организаций в Индии и Китае. ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов для противодействия дестабилизации.