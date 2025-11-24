$42.270.11
Трамп открыт для обновленного мирного плана, но Мерц не ожидает прорыва на этой неделе - СМИ

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп выразил готовность к совместно разработанному мирному плану для Украины. Переговоры в Женеве завершились, но прорыва на этой неделе не ожидается, добавляет лидер ФРГ.

Трамп открыт для обновленного мирного плана, но Мерц не ожидает прорыва на этой неделе - СМИ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к совместно разработанному мирному плану для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц и добавил, что не ожидает "прорыва на этой неделе", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Выступая на полях саммита ЕС-Африканский союз в Анголе, Мерц заявил: "Я сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Трампом в прошлую пятницу. Как вы знаете - я уже сообщал об этом - он выразил готовность к совместно разработанному мирному плану".

Он добавил: "Представителям Украины, Соединенных Штатов Америки и государств-членов Европейского Союза удалось достичь этого вчера в Женеве, и мы берем это послание с собой. Мы приветствуем тот факт, что эти переговоры состоялись в Женеве, и приветствуем их промежуточный результат. Были прояснены некоторые вопросы".

Однако, по его словам, есть понимание, что "мир в Украине не наступит сразу".

Мирные переговоры — это "трудоемкий процесс", добавил Мерц, и на этой неделе будут сделаны лишь "небольшие шаги вперед".

"Я не жду прорыва на этой неделе", - сказал он.

"Решающий шаг" в переговорах теперь должен исходить от россии, добавил Мерц.

Это произошло после того, как сегодня утром Трамп написал в социальных сетях, что на мирных переговорах по Украине "возможно, происходит что-то хорошее".

Мирного плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует - советник ОП24.11.25, 17:09 • 1778 просмотров

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список желаний Кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером относительно хода переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

Антонина Туманова

