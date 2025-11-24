$42.270.11
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 14394 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 15496 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 18180 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 27631 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
13:20 • 26240 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 16507 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 13918 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 11833 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10097 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Трамп відкритий для оновленого мирного плану, але Мерц не очікує прориву цього тижня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Дональд Трамп висловив готовність до спільно розробленого мирного плану для України. Переговори в Женеві завершились, але прориву цього тижня не очікується. додає лідер ФРН.

Трамп відкритий для оновленого мирного плану, але Мерц не очікує прориву цього тижня - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив готовність до спільно розробленого мирного плану для України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав, що не очікує "на прорив цього тижня", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Виступаючи на полях саміту ЄС-Африканський союз в Анголі, Мерц заявив: "Я повідомив про свою телефонну розмову з президентом Трампом минулої п'ятниці. Як ви знаєте - я вже повідомляв про це - він висловив готовність до спільно розробленого мирного плану".

Він додав: "Представникам України, Сполучених Штатів Америки та держав-членів Європейського Союзу вдалося досягти цього вчора в Женеві, і ми беремо це послання із собою. Ми вітаємо той факт, що ці переговори відбулися в Женеві, та вітаємо їхній проміжний результат. Було прояснено деякі питання".

Проте, за його словами, є розуміння, що "мир в Україні не настане одразу".

Мирні переговори — це "трудомісткий процес", додав Мерц, і цього тижня буде зроблено лише "невеликі кроки вперед".

"Я не чекаю прориву цього тижня", - сказав він.

"Вирішальний крок" у переговорах тепер має виходити від росії, додав Мерц.

Це сталося після того, як сьогодні вранці Трамп написав у соціальних мережах, що на мирних переговорах щодо України "можливо, відбувається щось добре".

Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник ОП 24.11.25, 17:09 • 2188 переглядiв

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Антоніна Туманова

