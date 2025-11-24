Трамп відкритий для оновленого мирного плану, але Мерц не очікує прориву цього тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив готовність до спільно розробленого мирного плану для України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав, що не очікує "на прорив цього тижня", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Виступаючи на полях саміту ЄС-Африканський союз в Анголі, Мерц заявив: "Я повідомив про свою телефонну розмову з президентом Трампом минулої п'ятниці. Як ви знаєте - я вже повідомляв про це - він висловив готовність до спільно розробленого мирного плану".
Він додав: "Представникам України, Сполучених Штатів Америки та держав-членів Європейського Союзу вдалося досягти цього вчора в Женеві, і ми беремо це послання із собою. Ми вітаємо той факт, що ці переговори відбулися в Женеві, та вітаємо їхній проміжний результат. Було прояснено деякі питання".
Проте, за його словами, є розуміння, що "мир в Україні не настане одразу".
Мирні переговори — це "трудомісткий процес", додав Мерц, і цього тижня буде зроблено лише "невеликі кроки вперед".
"Я не чекаю прориву цього тижня", - сказав він.
"Вирішальний крок" у переговорах тепер має виходити від росії, додав Мерц.
Це сталося після того, як сьогодні вранці Трамп написав у соціальних мережах, що на мирних переговорах щодо України "можливо, відбувається щось добре".
Нагадаємо
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.