Зеленский пригласил Анголу на саммит "Продовольствие из Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Анголы Жуаном Лоренсу, обсудив углубление двусторонних отношений. Зеленский пригласил Анголу принять участие в саммите "Продовольствие из Украины" в этом году.
Детали
Глава государства поблагодарил за поддержку и отметил, что рассчитывает на углубление двусторонних отношений.
Зеленский рассказал о гуманитарной программе "Зерно из Украины", благодаря которой мы вместе с партнерами обеспечиваем продовольствием страны, которые в этом нуждаются. Зеленский пригласил Анголу принять участие в нынешнем саммите "Продовольствие из Украины".
Лидеры отдельно обсудили двустороннее партнерство в сферах аграрной промышленности и технологий. Глава государства озвучил конкретные предложения для партнерства и пригласил делегацию Анголы приехать в Украину для детального обсуждения возможных совместных проектов. Президент Анголы выразил заинтересованность.
Президенты договорились поддерживать контакт.
