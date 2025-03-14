Австрия выделит дополнительные 2 миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины"

Австрия предоставляет Украине еще 2 миллиона евро для поддержки инициативы "Зерно из Украины", которая направлена на укрепление глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Я очень рада, что могу объявить о дополнительном взносе для инициативы "Зерно из Украины", которая является такой важной не только для Украины, но и для мира, в размере 2 миллиона евро

Кроме того, она отметила, что Австрия предоставит Украине финансовую и гуманитарную помощь на сумму почти 300 млн евро.

Конечно, мы поддерживаем Украину и через новый мирный механизм и через наш вклад в бюджет ЕС. Сюда входит поддержка гуманитарного разминирования, энергетическая безопасность, поддержка внутренне перемещенных лиц, поддержка женщин и детей, пострадавших от российской агрессии, а также поддержка мирных жителей, живущих рядом с линией фронта