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Австрия выделит дополнительные 2 миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины"

Киев • УНН

 • 14022 просмотра

Австрия предоставит Украине дополнительные 2 миллиона евро для поддержки инициативы "Зерно из Украины". Страна уже предоставила около 300 млн евро финансовой и гуманитарной помощи.

Австрия выделит дополнительные 2 миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины"

Австрия предоставляет Украине еще 2 миллиона евро для поддержки инициативы "Зерно из Украины", которая направлена на укрепление глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер во время брифинга с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Я очень рада, что могу объявить о дополнительном взносе для инициативы "Зерно из Украины", которая является такой важной не только для Украины, но и для мира, в размере 2 миллиона евро

- заявила министр.

Кроме того, она отметила, что Австрия предоставит Украине финансовую и гуманитарную помощь на сумму почти 300 млн евро.

Конечно, мы поддерживаем Украину и через новый мирный механизм и через наш вклад в бюджет ЕС. Сюда входит поддержка гуманитарного разминирования, энергетическая безопасность, поддержка внутренне перемещенных лиц, поддержка женщин и детей, пострадавших от российской агрессии, а также поддержка мирных жителей, живущих рядом с линией фронта

- добавила министр.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что 14 марта Киев посетит министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер. В частности, это уже вторая поездка главы МИД Австрии за границу с момента вступления в должность.

Глава МИД Австрии поддержала использование замороженных российских активов для восстановления Украины09.03.25, 03:27 • 25004 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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