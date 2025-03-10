Глава МЗС Австрії відвідає Київ: що в планах візиту

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзингер у п'ятницю відвідає Україну. У Києві вона планує зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та відвідати дитячу лікарню "Охматдит", в яку минулого року потрапила ракета, передає УНН з посиланням на MeinBezirk.

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За інформацією видання, це буде друга поїздка глави МЗС Австрії за кордон з моменту вступу на посаду. Ще в середу Майнл-Райзингер у телефонній розмові зі своїм українським колегою підтвердила повну прихильність Австрії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. "Австрія солідарна з Україною", — заявила міністр закордонних справ під час своєї першої закордонної поїздки до Брюсселя в четвер. Представники бізнесу та гуманітарних організацій також зберуться на прийомі в посольстві Австрії.

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В інтерв'ю ЗМІ Майнл-Райзингер чітко дала зрозуміти, що безпека України не може бути предметом переговорів за рахунок її громадян і що майбутнє Європи може бути забезпечене лише активними та впевненими діями континенту. Беручи до уваги поточні геополітичні виклики, які ще більше ускладнюються припиненням військової допомоги та даних розвідки США, міністр наполягала на справедливому та стійкому світі.

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