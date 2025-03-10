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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Глава МЗС Австрії відвідає Київ: що в планах візиту

Київ • УНН

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Беате Майнл-Райзингер проведе зустріч з українським колегою та відвідає лікарню "Охматдит". Міністр підтвердила підтримку України та обговорить питання безпеки в умовах поточних геополітичних викликів.

Глава МЗС Австрії відвідає Київ: що в планах візиту

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзингер у п'ятницю відвідає Україну. У Києві вона планує зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та відвідати дитячу лікарню "Охматдит", в яку минулого року потрапила ракета, передає УНН з посиланням на MeinBezirk.

Деталі

За інформацією видання, це буде друга поїздка глави МЗС Австрії за кордон з моменту вступу на посаду. Ще в середу Майнл-Райзингер у телефонній розмові зі своїм українським колегою підтвердила повну прихильність Австрії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. "Австрія солідарна з Україною", — заявила міністр закордонних справ під час своєї першої закордонної поїздки до Брюсселя в четвер. Представники бізнесу та гуманітарних організацій також зберуться на прийомі в посольстві Австрії.

Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили11.02.2025, 06:08 • 107947 переглядiв

В інтерв'ю ЗМІ Майнл-Райзингер чітко дала зрозуміти, що безпека України не може бути предметом переговорів за рахунок її громадян і що майбутнє Європи може бути забезпечене лише активними та впевненими діями континенту. Беручи до уваги поточні геополітичні виклики, які ще більше ускладнюються припиненням військової допомоги та даних розвідки США, міністр наполягала на справедливому та стійкому світі. 

Очільниця МЗС Австрії підтримала використання заморожених російських активів для відбудови України09.03.2025, 03:27 • 25005 переглядiв

Антоніна Туманова

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