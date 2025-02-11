Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів переговори з представницею Міністерства з європейських та міжнародних справ Австрії Елізабет Корнфайнд, яка також є спеціальною уповноваженою з питань відбудови України. Про це повідомляє Президент України Володимир України, передає УНН.

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Головна увага під час зустрічі була зосереджена на безпековій та гуманітарній ситуації в Україні. Обговорювалися питання стану критичної інфраструктури країни, яка зазнає постійних атак, а також її першочергові потреби.

Австрія вже надала Україні понад 800 мільйонів євро у вигляді гуманітарної та фінансової допомоги як напряму, так і через міжнародні організації. Київ розраховує на подальшу підтримку у ключових сферах, серед яких енергетика, гуманітарне розмінування, створення укриттів та відбудова зруйнованих об’єктів.

Окремо обговорювалися питання євроінтеграції України. Ігор Жовква відзначив вагому підтримку Австрії на цьому шляху та наголосив на досягненнях у процесі адаптації українського законодавства до норм ЄС. Україна продовжує активне впровадження реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу, та прагне зберігати високі темпи виконання всіх необхідних умов для початку переговорів. Київ сподівається на подальшу експертну і політичну допомогу Відня у цьому процесі.

Сторони також обговорили можливі шляхи розширення санкційного тиску на країну-агресора та перспективи використання заморожених російських активів у ЄС для відбудови України та зміцнення її обороноздатності.

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