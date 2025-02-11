Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 15370 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 53873 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128224 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186997 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150679 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141020 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118703 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108521 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103083 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146451 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 78380 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 34388 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 68089 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 83231 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 77143 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146448 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145391 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278992 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307752 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27659 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66781 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113082 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136041 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118200 перегляди
Актуальне
Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили

Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили

Київ • УНН

 • 107921 перегляди

Заступник керівника ОП провів переговори з представницею МЗС Австрії щодо відбудови України та євроінтеграції. Австрія вже надала понад 800 млн євро допомоги та підтримує подальші реформи України.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів переговори з представницею Міністерства з європейських та міжнародних справ Австрії Елізабет Корнфайнд, яка також є спеціальною уповноваженою з питань відбудови України. Про це повідомляє Президент України Володимир України, передає УНН.

Деталі

Головна увага під час зустрічі була зосереджена на безпековій та гуманітарній ситуації в Україні. Обговорювалися питання стану критичної інфраструктури країни, яка зазнає постійних атак, а також її першочергові потреби.

Австрія вже надала Україні понад 800 мільйонів євро у вигляді гуманітарної та фінансової допомоги як напряму, так і через міжнародні організації. Київ розраховує на подальшу підтримку у ключових сферах, серед яких енергетика, гуманітарне розмінування, створення укриттів та відбудова зруйнованих об’єктів.

Окремо обговорювалися питання євроінтеграції України. Ігор Жовква відзначив вагому підтримку Австрії на цьому шляху та наголосив на досягненнях у процесі адаптації українського законодавства до норм ЄС. Україна продовжує активне впровадження реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу, та прагне зберігати високі темпи виконання всіх необхідних умов для початку переговорів. Київ сподівається на подальшу експертну і політичну допомогу Відня у цьому процесі.

Сторони також обговорили можливі шляхи розширення санкційного тиску на країну-агресора та перспективи використання заморожених російських активів у ЄС для відбудови України та зміцнення її обороноздатності.

Майже 83 тис. громадян України отримали статус тимчасового захисту в Австрії 03.01.25, 23:31 • 33426 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
videnВідень
avstriiaАвстрія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами