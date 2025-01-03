Майже 83 тис. громадян України отримали статус тимчасового захисту в Австрії

Віцепрем’єр-міністр України - міністр національної єдності України Олексій Чернишов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо. Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили спільні кроки для зміцнення зв’язків між країнами та консолідацію зусиль навколо ключових завдань - підтримки національної єдності та взаємодії з українськими громадами за кордоном.

Чернишов подякував Австрії за активну позицію в підтримці України, а також за допомогу українцям, які були змушені виїхати через повномасштабне вторгнення.

Майже 83 тисячі наших громадян отримали статус тимчасового захисту в Австрії, - повідомив міністр.

Також він зауважив, що діяльність Міністерства національної єдності України спрямована на те, щоб кожен українець відчував зв’язок із рідною країною. Тому відомство спільно з партнерами працює над програмами, щоб наші громадяни залишалися частиною українського суспільства.

Чернишов повідомив, що найближчим часом планує робочу поїздку до Австрії, щоб особисто обговорити з українцями конкретні потреби та презентувати дорожню карту наших ініціатив.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує урізати допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу з рф