Почти 83 тыс. граждан Украины получили статус временной защиты в Австрии
Киев • УНН
Вице-премьер Алексей Чернышов провел встречу с послом Австрии по поддержке украинских общин за рубежом. Планируется рабочая поездка в Австрию для обсуждения потребностей украинцев и презентации новых инициатив.
Вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Украины Алексей Чернышев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили совместные шаги для укрепления связей между странами и консолидацию усилий вокруг ключевых задач - поддержки национального единства и взаимодействия с украинскими общинами за рубежом.
Чернышов поблагодарил Австрию за активную позицию в поддержке Украины, а также за помощь украинцам, которые были вынуждены уехать из-за полномасштабного вторжения.
Почти 83 тысячи наших граждан получили статус временной защиты в Австрии,
Также он отметил, что деятельность Министерства национального единства Украины направлена на то, чтобы каждый украинец чувствовал связь с родной страной. Поэтому ведомство совместно с партнерами работает над программами, чтобы наши граждане оставались частью украинского общества.
Чернышов сообщил, что в ближайшее время планирует рабочую поездку в Австрию, чтобы лично обсудить с украинцами конкретные потребности и представить дорожную карту наших инициатив.
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