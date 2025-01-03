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Почти 83 тыс. граждан Украины получили статус временной защиты в Австрии

Почти 83 тыс. граждан Украины получили статус временной защиты в Австрии

Киев  •  УНН

 • 5670 просмотра

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Вице-премьер Алексей Чернышов провел встречу с послом Австрии по поддержке украинских общин за рубежом. Планируется рабочая поездка в Австрию для обсуждения потребностей украинцев и презентации новых инициатив.

Вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Украины Алексей Чернышев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили совместные шаги для укрепления связей между странами и консолидацию усилий вокруг ключевых задач - поддержки национального единства и взаимодействия с украинскими общинами за рубежом.

Чернышов поблагодарил Австрию за активную позицию в поддержке Украины, а также за помощь украинцам, которые были вынуждены уехать из-за полномасштабного вторжения.

Почти 83 тысячи наших граждан получили статус временной защиты в Австрии,

- сообщил министр.

Также он отметил, что деятельность Министерства национального единства Украины направлена на то, чтобы каждый украинец чувствовал связь с родной страной. Поэтому ведомство совместно с партнерами работает над программами, чтобы наши граждане оставались частью украинского общества.

Чернышов сообщил, что в ближайшее время планирует рабочую поездку в Австрию, чтобы лично обсудить с украинцами конкретные потребности и представить дорожную карту наших инициатив.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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