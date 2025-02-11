Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП провел переговоры с представительницей МИД Австрии по восстановлению Украины и евроинтеграции. Австрия уже предоставила более 800 млн евро помощи и поддерживает дальнейшие реформы Украины.
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел переговоры с представительницей Министерства по европейским и международным делам Австрии Элизабет Корнфайнд, которая также является специальным уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Украины, передает УНН.
Детали
Главное внимание во время встречи было сосредоточено на ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в Украине. Обсуждались вопросы состояния критической инфраструктуры страны, которая подвергается постоянным атакам, а также ее первоочередные потребности.
Австрия уже предоставила Украине более 800 миллионов евро в виде гуманитарной и финансовой помощи как напрямую, так и через международные организации. Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку в ключевых сферах, среди которых энергетика, гуманитарное разминирование, создание укрытий и восстановление разрушенных объектов.
Отдельно обсуждались вопросы евроинтеграции Украины. Игорь Жовква отметил весомую поддержку Австрии на этом пути и отметил достижения в процессе адаптации украинского законодательства к нормам ЕС. Украина продолжает активное внедрение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, и стремится сохранять высокие темпы выполнения всех необходимых условий для начала переговоров. Киев надеется на дальнейшую экспертную и политическую помощь Вены в этом процессе.
Стороны также обсудили возможные пути расширения санкционного давления на страну-агрессора и перспективы использования замороженных российских активов в ЕС для восстановления Украины и укрепления ее обороноспособности.
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