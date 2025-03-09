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Очільниця МЗС Австрії підтримала використання заморожених російських активів для відбудови України

Київ • УНН

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Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтримала ініціативу використання заморожених російських активів для України. Вона також заявила, що нейтралітет не захищає Австрію та закликала до активної участі в оборонних ініціативах ЄС.

Очільниця МЗС Австрії підтримала використання заморожених російських активів для відбудови України

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що підтримує не лише використання відсотків із заморожених російських активів на відбудову України, але й можливість залучення самих активів. Про це інформує Puls 24 із посиланням на ефір програми "Mittagsjournal" австрійського радіо Ö1 ORF, передає УНН.

Деталі

За словами Беате Майнль-Райзінгер, відповідна ініціатива Єврокомісії є правильною, однак для її реалізації необхідно створити чітку правову базу.

Вона також висловила сподівання, що рф не становить загрози для Європейського союзу, відповідаючи на запитання, чи слід готувати населення до можливої війни через загрозу з боку росії та чи можливий напад росії на країну-члена ЄС, наприклад, на одну з балтійських держав.

Я сподіваюся, що ні. Моя робота також полягає в тому, щоб цьому запобігти

- сказала міністерка закордонних справ Австрії.

Майнль-Райзінгер закликала до "рішучих дій на європейському рівні".

Вона також наголосила, що росія "протягом тривалого часу" веде гібридну війну проти Європи, використовуючи кібератаки, саботаж та масові кампанії з дезінформації, спрямовані на систематичну дестабілізацію демократії.

За словами Майнль-Райзінгер, нейтралітет не захищає Австрію. Вона вважає, що нейтралітет, спільна політика безпеки та оборони ЄС, а також зобов’язання щодо взаємодопомоги в межах ЄС є рівноцінними. Міністерка зауважила, що Австрія не повинна втручатися у конфлікти за межами Європи, але має брати активну участь у модернізації армії, автономних ініціативах, оперативній взаємодії збройних сил та спільних закупівлях озброєння в ЄС.

"Це не суперечить нашому нейтралітету", - зазначила Беате Майнль-Райзінгер.

Нагадаємо

Франція надасть Україні військову допомогу на 195 млн євро з відсотків заморожених російських активів. Кошти підуть на артилерійські снаряди, авіабомби AASM, легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відновлення України06.03.25, 15:31 • 12054 перегляди

Віта Зеленецька

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