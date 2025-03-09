Франція виділить Україні 195 млн євро з відсотків заморожених активів рф

Франція надасть Україні 195 мільйонів євро військової допомоги, використавши відсотки з заморожених російських активів. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю для La Tribune Dimanche.

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Як пише видання, ці гроші будуть використані для постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіаційних бомб AASM, які використовують на українських винищувачах Mirage 2000. Також Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькими військовими.

Зазначається, що на тлі геополітичної нестабільності Франція разом із союзниками посилює власний оборонний потенціал. Лекорню назвав боєприпаси та радіоелектронну боротьбу ключовими пріоритетами на найближчі роки. Він також зауважив на важливості дронів, роботизації військ, розвитку штучного інтелекту та космічних технологій.

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Щоб підтримати як Україну, так і власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки. Лекорню заявив, що компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

Також французький уряд планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року, а випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) подвоїться вже у 2025 році.

Для цього французький уряд створює нові промислові партнерства з компаніями Thales, EOS, що працюють у сфері оборонної та військової промисловості.

Нагадаємо

ЄС планує виділити 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. Франція наполягає на використанні коштів лише всередині ЄС, тоді як Німеччина хоче залучити країни-партнери.

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