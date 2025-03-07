Франція надасть Україні 200 млн євро: куди підуть кошти
Київ • УНН
Франція виділяє 200 мільйонів євро на підтримку енерговідновлення, житла, охорони здоров'я та розмінування України. Перші 19 проектів вже відібрано для реалізації протягом 16 місяців.
Франція надасть Україні 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури. Перші 19 проектів будуть реалізовані протягом 16 місяців у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я та розмінування. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила у соцмережі Х, пише УНН.
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Зазначається, що Франція виділяє 200 мільйонів євро на підтримку енерговідновлення, житла, охорони здоров’я та розмінування України в рамках Українського фонду.
У Парижі ми представили перші 19 проектів, які були відібрані для реалізації - прискорене завершення протягом 16 місяців. Ці ініціативи дозволять обладнати лікарні, модернізувати енергетичну інфраструктуру, відбудувати будинки та посилити операції з розмінування
Вона також зауважила, що попит значно перевищує фінансування, заявки вже досягли 600 мільйонів євро.
Ми сподіваємося на розширення, оскільки відбудова України – це інвестиція в безпеку та стійкість
Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС попри відсутність нових рішень - Стефанішина07.03.25, 15:10 • 16546 переглядiв