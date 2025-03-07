Франція надасть Україні 200 млн євро: куди підуть кошти

Франція надасть Україні 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури. Перші 19 проектів будуть реалізовані протягом 16 місяців у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я та розмінування. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила у соцмережі Х, пише УНН.

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Зазначається, що Франція виділяє 200 мільйонів євро на підтримку енерговідновлення, житла, охорони здоров’я та розмінування України в рамках Українського фонду.

У Парижі ми представили перші 19 проектів, які були відібрані для реалізації - прискорене завершення протягом 16 місяців. Ці ініціативи дозволять обладнати лікарні, модернізувати енергетичну інфраструктуру, відбудувати будинки та посилити операції з розмінування - повідомила Свириденко.

Вона також зауважила, що попит значно перевищує фінансування, заявки вже досягли 600 мільйонів євро.

Ми сподіваємося на розширення, оскільки відбудова України – це інвестиція в безпеку та стійкість - додала Свириденко.

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