Франция предоставит Украине 200 миллионов евро: куда пойдут средства
Киев • УНН
Франция выделяет 200 миллионов евро на поддержку энергетического восстановления, жилья, здравоохранения и разминирования Украины. Первые 19 проектов уже отобраны для реализации в течение 16 месяцев.
Франция предоставит Украине 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры. Первые 19 проектов будут реализованы в течение 16 месяцев в сферах энергетики, жилья, здравоохранения и разминирования. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Франция выделяет 200 миллионов евро на поддержку энергоперехода, жилья, здравоохранения и разминирования Украины в рамках Украинского фонда.
В Париже мы представили первые 19 проектов, которые были отобраны для реализации - ускоренное завершение в течение 16 месяцев. Эти инициативы позволят оснастить больницы, модернизировать энергетическую инфраструктуру, восстановить дома и усилить операции по разминированию
Она также отметила, что спрос значительно превышает финансирование, заявки уже достигли 600 миллионов евро.
Мы надеемся на расширение, поскольку восстановление Украины – это инвестиция в безопасность и устойчивость
Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина07.03.25, 15:10 • 16538 просмотров