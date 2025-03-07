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Франция предоставит Украине 200 миллионов евро: куда пойдут средства

Киев • УНН

 • 15926 просмотра

Франция выделяет 200 миллионов евро на поддержку энергетического восстановления, жилья, здравоохранения и разминирования Украины. Первые 19 проектов уже отобраны для реализации в течение 16 месяцев.

Франция предоставит Украине 200 миллионов евро: куда пойдут средства

Франция предоставит Украине 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры. Первые 19 проектов будут реализованы в течение 16 месяцев в сферах энергетики, жилья, здравоохранения и разминирования. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Франция выделяет 200 миллионов евро на поддержку энергоперехода, жилья, здравоохранения и разминирования Украины в рамках Украинского фонда.

В Париже мы представили первые 19 проектов, которые были отобраны для реализации - ускоренное завершение в течение 16 месяцев. Эти инициативы позволят оснастить больницы, модернизировать энергетическую инфраструктуру, восстановить дома и усилить операции по разминированию

- сообщила Свириденко.

Она также отметила, что спрос значительно превышает финансирование, заявки уже достигли 600 миллионов евро.

Мы надеемся на расширение, поскольку восстановление Украины – это инвестиция в безопасность и устойчивость

- добавила Свириденко.

Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина07.03.25, 15:10 • 16538 просмотров

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