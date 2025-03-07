Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина

Украина гарантированно получит более 30 миллиардов евро финансовой помощи от Европейского Союза в 2025 году, независимо от последних решений, принятых или не принятых в Брюсселе. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время эфира на телеканале "Мы - Украина", передает УНН.

Решения, принятые или не принятые вчера, никоим образом не влияют на финансовую поддержку Европейского Союза, которая уже запланирована на этот год. То есть в течение этого года Украина получит более 30 миллиардов евро финансовой помощи ЕС, которая будет направлена как на макрофинансовую стабилизацию, так и на оборонные нужды. Поэтому здесь мы не говорим о том, что мы не получили определенных средств, мы не получили дополнительных решений