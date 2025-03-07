Украина получит более 30 млрд евро от ЕС, несмотря на отсутствие новых решений - Стефанишина
Киев • УНН
Украина получит более 30 млрд евро от ЕС в 2024 году независимо от последних решений в Брюсселе. 26 стран ЕС поддержали заявление о невозможности переговоров о войне без участия Украины.
Украина гарантированно получит более 30 миллиардов евро финансовой помощи от Европейского Союза в 2025 году, независимо от последних решений, принятых или не принятых в Брюсселе. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время эфира на телеканале "Мы - Украина", передает УНН.
Решения, принятые или не принятые вчера, никоим образом не влияют на финансовую поддержку Европейского Союза, которая уже запланирована на этот год. То есть в течение этого года Украина получит более 30 миллиардов евро финансовой помощи ЕС, которая будет направлена как на макрофинансовую стабилизацию, так и на оборонные нужды. Поэтому здесь мы не говорим о том, что мы не получили определенных средств, мы не получили дополнительных решений
Также она подчеркнула, что 26 стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, поддержали заявление по Украине, которое предполагает, что никакие переговоры о войне не могут проходить без участия Украины. Также подчеркивается, что любое перемирие должно основываться на всеобъемлющем соглашении.
И, я думаю, что в комплексе с недавним обращением президента Франции к нации эти решения имеют не меньшее значение, чем единогласное заявление с участием Венгрии
Напомним
Ранее УНН писал, что 6 марта на саммите в Брюсселе Европейский совет утвердил заявление с 5 принципами по мирным переговорам по Украине, которое поддержали 26 стран ЕС. Венгрия отказалась поддержать документ, а Словакия согласилась после внесения правок.