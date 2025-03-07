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Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС попри відсутність нових рішень - Стефанішина

Київ • УНН

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Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС у 2024 році незалежно від останніх рішень у Брюсселі. 26 країн ЄС підтримали заяву щодо неможливості переговорів про війну без участі України.

Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС попри відсутність нових рішень - Стефанішина

Україна гарантовано отримає понад 30 мільярдів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу у 2025 році, незалежно від останніх рішень, ухвалених або не ухвалених у Брюсселі. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час ефіру на телеканалі "Ми - Україна", передає УНН.

Рішення ухвалені або не ухвалені вчора жодним чином не впливають на фінансову підтримку Європейського Союзу, яка вже запланована на цей рік. Тобто протягом цього року Україна отримає більше 30 мільярдів євро фінансової допомоги ЄС, яка буде спрямована і на макрофінансову стабілізацію і на оборонні потреби. Тому тут ми не говоримо про те, що ми не отримали певних коштів, ми не отримали додаткових рішень 

- зазначила Стефанішина.

Також, вона наголосила, що 26 країн ЄС, включно з Францією, Німеччиною та Італією, підтримали заяву щодо України, яка передбачає, що жодні переговори про війну не можуть відбуватися без участі України. Також наголошується, що будь-яке перемир’я має ґрунтуватися на всеосяжній угоді.

І, я думаю, що  в комплексі з нещодавнім зверненням президента Франції до нації ці рішення мають не менше значення, аніж одностайна заява за участі Угорщини 

- підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що 6 березня на саміті в Брюсселі Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаЕкономікаПолітика
Ольга Стефанишина
Європейський Союз
Франція
Італія
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