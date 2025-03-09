Франция выделит Украине 195 млн евро из процентов замороженных активов РФ
Киев • УНН
Франция предоставит Украине военную помощь на 195 млн евро из процентов замороженных российских активов. Средства пойдут на артиллерийские снаряды, авиабомбы AASM, легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.
Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи, используя проценты с замороженных российских активов. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью для La Tribune Dimanche.
Детали
Как пишет издание, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.
Отмечается, что на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал. Лекорню назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.
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Чтобы поддержать как Украину, так и собственную армию, Франция наращивает производство военной техники. Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.
Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM до 2026 года, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.
Для этого французское правительство создает новые промышленные партнерства с компаниями Thales, EOS, которые работают в сфере оборонной и военной промышленности.
Напоминаем
ЕС планирует выделить 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.
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