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Франция выделит Украине 195 млн евро из процентов замороженных активов РФ

Киев • УНН

 • 23232 просмотра

Франция предоставит Украине военную помощь на 195 млн евро из процентов замороженных российских активов. Средства пойдут на артиллерийские снаряды, авиабомбы AASM, легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.

Франция выделит Украине 195 млн евро из процентов замороженных активов РФ

Франция предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи, используя проценты с замороженных российских активов. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью для La Tribune Dimanche.

Детали

Как пишет издание, эти деньги будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используются на украинских истребителях Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

Отмечается, что на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал. Лекорню назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.

Франция предоставит Украине 200 миллионов евро: куда пойдут средства07.03.25, 14:29 • 15926 просмотров

Чтобы поддержать как Украину, так и собственную армию, Франция наращивает производство военной техники. Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM до 2026 года, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Для этого французское правительство создает новые промышленные партнерства с компаниями Thales, EOS, которые работают в сфере оборонной и военной промышленности.

Напоминаем

ЕС планирует выделить 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности. Франция настаивает на использовании средств только внутри ЕС, тогда как Германия хочет привлечь страны-партнеры.

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии08.03.25, 02:45 • 108794 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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