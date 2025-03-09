Глава МИД Австрии поддержала использование замороженных российских активов для восстановления Украины

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзінгер заявила, что поддерживает не только использование процентов с замороженных российских активов на восстановление Украины, но и возможность привлечения самих активов. Об этом информирует Puls 24 со ссылкой на эфир программы "Mittagsjournal" австрийского радио Ö1 ORF, передает УНН.

Детали

По словам Беате Майнль-Райзінгер, соответствующая инициатива Еврокомиссии является правильной, однако для ее реализации необходимо создать четкую правовую базу.

Она также выразила надежду, что Россия не представляет угрозы для Европейского союза, отвечая на вопрос, следует ли готовить население к возможной войне из-за угрозы со стороны России и возможен ли нападение России на страну-члена ЕС, например, на одно из балтийских государств.

Я надеюсь, что нет. Моя работа также заключается в том, чтобы этому предотвратить - сказала министр иностранных дел Австрии.

Майнль-Райзінгер призвала к "решительным действиям на европейском уровне".

Она также подчеркнула, что россия "на протяжении длительного времени" ведет гибридную войну против Европы, используя кибератаки, саботаж и массовые кампании дезинформации, направленные на систематическую дестабилизацию демократии.

По словам Майнль-Райзінгер, нейтралитет не защищает Австрию. Она считает, что нейтралитет, общая политика безопасности и обороны ЕС, а также обязательства по взаимопомощи в рамках ЕС являются равнозначными. Министр отметила, что Австрия не должна вмешиваться в конфликты за пределами Европы, но должна активно участвовать в модернизации армии, автономных инициативах, оперативном взаимодействии вооруженных сил и совместных закупках вооружения в ЕС.

"Это не противоречит нашему нейтралитету", - отметила Беате Майнль-Райзінгер.

Напомним

Франция предоставит Украине военную помощь на 195 млн евро из процентов замороженных российских активов. Средства пойдут на артиллерийские снаряды, авиабомбы AASM, легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины