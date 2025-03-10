Глава МИД Австрии посетит Киев: что в планах визита
Киев • УНН
Беате Майнл-Райзингер проведет встречу с украинским коллегой и посетит больницу "Охматдет". Министр подтвердила поддержку Украины и обсудит вопросы безопасности в условиях текущих геополитических вызовов.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер в пятницу посетит Украину. В Киеве она планирует встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и посетить детскую больницу "Охматдет", в которую в прошлом году попала ракета, передает УНН со ссылкой на MeinBezirk.
Детали
По информации издания, это будет вторая поездка главы МИД Австрии за границу с момента вступления в должность. Еще в среду Майнл-Райзингер в телефонном разговоре со своим украинским коллегой подтвердила полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. "Австрия солидарна с Украиной", — заявила министр иностранных дел во время своей первой зарубежной поездки в Брюссель в четверг. Представители бизнеса и гуманитарных организаций также соберутся на приеме в посольстве Австрии.
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В интервью СМИ Майнл-Райзингер ясно дала понять, что безопасность Украины не может быть предметом переговоров за счет ее граждан и что будущее Европы может быть обеспечено только активными и уверенными действиями континента. Принимая во внимание текущие геополитические вызовы, которые еще больше усугубляются прекращением военной помощи и данных разведки США, министр настаивал на справедливом и устойчивом мире.
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