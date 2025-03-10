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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Глава МИД Австрии посетит Киев: что в планах визита

Киев • УНН

 • 13124 просмотра

Беате Майнл-Райзингер проведет встречу с украинским коллегой и посетит больницу "Охматдет". Министр подтвердила поддержку Украины и обсудит вопросы безопасности в условиях текущих геополитических вызовов.

Глава МИД Австрии посетит Киев: что в планах визита

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер в пятницу посетит Украину. В Киеве она планирует встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и посетить детскую больницу "Охматдет", в которую в прошлом году попала ракета, передает УНН со ссылкой на MeinBezirk.

Детали

По информации издания, это будет вторая поездка главы МИД Австрии за границу с момента вступления в должность. Еще в среду Майнл-Райзингер в телефонном разговоре со своим украинским коллегой подтвердила полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. "Австрия солидарна с Украиной", — заявила министр иностранных дел во время своей первой зарубежной поездки в Брюссель в четверг. Представители бизнеса и гуманитарных организаций также соберутся на приеме в посольстве Австрии.

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили11.02.2025, 06:08 • 107945 просмотров

В интервью СМИ Майнл-Райзингер ясно дала понять, что безопасность Украины не может быть предметом переговоров за счет ее граждан и что будущее Европы может быть обеспечено только активными и уверенными действиями континента. Принимая во внимание текущие геополитические вызовы, которые еще больше усугубляются прекращением военной помощи и данных разведки США, министр настаивал на справедливом и устойчивом мире. 

Глава МИД Австрии поддержала использование замороженных российских активов для восстановления Украины09.03.2025, 03:27 • 25004 просмотра

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