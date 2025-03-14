Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Австрія надає Україні ще 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України", яка спрямована на зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер під час брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Я дуже рада, що можу оголосити про додатковий внесок для ініціативи "Зерно з України", яка є такою важливою не тільки для України, а й для світу, у розмірі 2 мільйони євро - заявила міністр.

Крім того, вона наголосила про те, що Австрія надасть Україні фінансової та гуманітарної допомоги на суму майже 300 млн євро.

Звісно, ми підтримуємо Україну і через новий мирний механізм і через наш внесок до бюджету ЄС. Сюди входить підтримка гуманітарного розмінування, енергетична безпека, підтримка внутрішньо переміщених осіб, підтримка жінок і дітей, що постраждали від російської агресії, а також підтримка мирних жителів, що живуть поруч із лінією фронту - додала міністр.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 14 березня Київ відвідає міністр закордонних справ Австрії Беате Майнл-Райзингер. Зокрема, це вже друга поїздка глави МЗС Австрії за кордон з моменту вступу на посаду.

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