Зеленський запросив Анголу на саміт "Продовольство з України"

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 9544 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 16341 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 18603 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 20732 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 34596 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18425 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34473 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18254 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18467 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15336 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
59%
756мм
Популярнi новини
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 34938 перегляди
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військовіVideo24 вересня, 09:57 • 4078 перегляди
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph24 вересня, 10:22 • 4464 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 12662 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN13:41 • 5196 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 34596 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 34977 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34473 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 45131 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 53862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 39150 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 98988 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 58576 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 72446 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 124044 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський запросив Анголу на саміт "Продовольство з України"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Анголи Жуаном Лоренсу, обговоривши поглиблення двосторонніх відносин. Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті "Продовольство з України".

Зеленський запросив Анголу на саміт "Продовольство з України"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Анголи Жуаном Лоренсу, а також запросив взяти участь у цьогорічному саміті "Продовольство з України", передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував за підтримку та зазначив, що розраховує на поглиблення двосторонніх відносин.

Зеленський розповів про гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій ми разом із партнерами забезпечуємо продовольством країни, які цього потребують. Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті "Продовольство з України".

Австрія виділить додаткові 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"14.03.25, 12:42 • 14129 переглядiв

Лідери окремо обговорили двостороннє партнерство у сферах аграрної промисловості й технологій. Глава держави озвучив конкретні пропозиції для партнерства та запросив делегацію Анголи приїхати до України для детального обговорення можливих спільних проєктів. Президент Анголи висловив зацікавленість.

Президенти домовилися підтримувати контакт.

Південно-Африканська Республіка готова прийняти зустріч лідерів України та рф24.09.25, 19:13 • 1458 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
благодійність
Ангола
Володимир Зеленський
Україна