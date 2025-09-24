Зеленський запросив Анголу на саміт "Продовольство з України"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Анголи Жуаном Лоренсу, обговоривши поглиблення двосторонніх відносин. Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті "Продовольство з України".
Деталі
Глава держави подякував за підтримку та зазначив, що розраховує на поглиблення двосторонніх відносин.
Зеленський розповів про гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій ми разом із партнерами забезпечуємо продовольством країни, які цього потребують. Зеленський запросив Анголу взяти участь у цьогорічному саміті "Продовольство з України".
Лідери окремо обговорили двостороннє партнерство у сферах аграрної промисловості й технологій. Глава держави озвучив конкретні пропозиції для партнерства та запросив делегацію Анголи приїхати до України для детального обговорення можливих спільних проєктів. Президент Анголи висловив зацікавленість.
Президенти домовилися підтримувати контакт.
