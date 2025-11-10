$41.980.11
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 13966 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 41020 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 49681 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 39400 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 49895 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 89063 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42379 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46159 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 39511 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Президент Ботсваны подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Президент Ботсваны Боко подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers. Правительство уже предприняло конкретные шаги для выкупа акций у британской компании Anglo American Plc.

Президент Ботсваны подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers

Президент Ботсваны Дума Боко подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers после того, как Anglo American Plc объявила о продаже своей 85% доли в рамках масштабной реструктуризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Правительство будет использовать контрольный пакет акций 

– заявил Боко во время ежегодного обращения в Габороне. 

По его словам, уже начаты конкретные шаги для выкупа акций De Beers у британской компании.

В Зимбабве разрешили убийство 50 слонов для контроля популяции04.06.25, 04:32 • 4296 просмотров

De Beers, большинство алмазов которой добывается именно в Ботсване, является ключевым источником доходов страны – на алмазы приходится около 80% экспорта. Несмотря на замедление рынка и рост конкуренции со стороны лабораторных камней, президент подчеркнул, что алмазная промышленность и впредь будет оставаться фундаментом экономики.

Хотя эта администрация настаивает на диверсификации горнодобывающего сектора, алмазы и впредь будут основным фактором экономического роста и трансформации нашей страны

– отметил Боко.

На контроль над De Beers также претендуют другие игроки, в частности государственная алмазная компания Анголы Endiama EP и группы инвесторов, связанные с бывшими руководителями De Beers. Однако Ботсвана стремится завершить сделку самостоятельно, возможно, при поддержке суверенного фонда Омана, который может помочь профинансировать покупку.

Украина открыла посольство в Ботсване - МИД17.04.24, 19:54 • 22193 просмотра

Степан Гафтко

