Президент Ботсваны подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers
Киев • УНН
Президент Ботсваны Боко подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers. Правительство уже предприняло конкретные шаги для выкупа акций у британской компании Anglo American Plc.
Президент Ботсваны Дума Боко подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers после того, как Anglo American Plc объявила о продаже своей 85% доли в рамках масштабной реструктуризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Правительство будет использовать контрольный пакет акций
По его словам, уже начаты конкретные шаги для выкупа акций De Beers у британской компании.
В Зимбабве разрешили убийство 50 слонов для контроля популяции04.06.25, 04:32 • 4296 просмотров
De Beers, большинство алмазов которой добывается именно в Ботсване, является ключевым источником доходов страны – на алмазы приходится около 80% экспорта. Несмотря на замедление рынка и рост конкуренции со стороны лабораторных камней, президент подчеркнул, что алмазная промышленность и впредь будет оставаться фундаментом экономики.
Хотя эта администрация настаивает на диверсификации горнодобывающего сектора, алмазы и впредь будут основным фактором экономического роста и трансформации нашей страны
На контроль над De Beers также претендуют другие игроки, в частности государственная алмазная компания Анголы Endiama EP и группы инвесторов, связанные с бывшими руководителями De Beers. Однако Ботсвана стремится завершить сделку самостоятельно, возможно, при поддержке суверенного фонда Омана, который может помочь профинансировать покупку.
Украина открыла посольство в Ботсване - МИД17.04.24, 19:54 • 22193 просмотра