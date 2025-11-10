Президент Ботсваны подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers

Президент Ботсваны Дума Боко подтвердил намерение правительства приобрести контрольный пакет акций алмазной компании De Beers после того, как Anglo American Plc объявила о продаже своей 85% доли в рамках масштабной реструктуризации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Правительство будет использовать контрольный пакет акций – заявил Боко во время ежегодного обращения в Габороне.

По его словам, уже начаты конкретные шаги для выкупа акций De Beers у британской компании.

De Beers, большинство алмазов которой добывается именно в Ботсване, является ключевым источником доходов страны – на алмазы приходится около 80% экспорта. Несмотря на замедление рынка и рост конкуренции со стороны лабораторных камней, президент подчеркнул, что алмазная промышленность и впредь будет оставаться фундаментом экономики.

Хотя эта администрация настаивает на диверсификации горнодобывающего сектора, алмазы и впредь будут основным фактором экономического роста и трансформации нашей страны – отметил Боко.

На контроль над De Beers также претендуют другие игроки, в частности государственная алмазная компания Анголы Endiama EP и группы инвесторов, связанные с бывшими руководителями De Beers. Однако Ботсвана стремится завершить сделку самостоятельно, возможно, при поддержке суверенного фонда Омана, который может помочь профинансировать покупку.

