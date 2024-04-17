Украина открыла посольство в Ботсване - МИД

В понедельник, 16 апреля, городе Габороне, Республика Ботсвана состоялась официальная церемония открытия Посольства Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Посольство открыли специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх и министр иностранных дел Республики Ботсвана Лемоганг Квапе.

Убежден, что начало деятельности украинской дипломатической миссии в Габороне позволит наладить беспрепятственное и эффективное взаимодействие между нашими странами, скоординировать позиции по важным инициативам в рамках ООН и других международных организаций - подчеркнул Субх.

Ботсванский министр также отметил важность открытия дипломатического представительства Украины в Ботсване, что будет способствовать предоставлению нового толчка развитию двусторонних отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Лемогангу Квапе было передано личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и приглашение присоединиться к Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского. Отдельное внимание стороны уделили вопросам подготовки к проведению учредительного Глобального саммита мира в Швейцарии, принять участие в котором была приглашена ботсванская сторона - резюмировали в МИД.

Дополнение

Также в рамках визита в Ботсвану, также состоялась встреча спецпредставителя с заместителем исполнительного секретаря по вопросам региональной интеграции Сообщества развития Юга Африки (САДК) Анжелой Нтумбой. Стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и этой региональной организацией, которая объединяет 16 государств Южной Африки и секретариат которой расположен в столице Ботсваны.

Участники встречи согласились, что аккредитация представителя Украины при САДК в апреле 2023 года и открытие Посольства Украины в Ботсване будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и САДК и ее странами-членами.

Напомним

Ранее, 10 апреля, при участии специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха открыли Посольство Украины в одном из городов Демократической Республики Конго.