В Зимбабве разрешили убийство 50 слонов для контроля популяции
Киев • УНН
Власти Зимбабве разрешили убить 50 слонов в заповеднике Save Valley из-за роста их популяции. Мясо раздадут местным, а слоновую кость передадут государству.
Зимбабве разрешит убийство 50 слонов на ключевой заповедной территории в рамках усилий по управлению растущей популяцией млекопитающих, что привело к обострению конфликта между человеком и дикой природой и оказало давление на окружающую среду. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Управление парков и дикой природы Зимбабве сообщило, что заповеднику Save Valley Conservancy выдали разрешения на "мероприятия по управлению популяцией слонов".
Квота на управление предназначена для решения проблемы растущей популяции слонов в регионе
В отдельном интервью он подчеркнул, что власти не убивают слонов, а проводят плановые мероприятия по управлению.
По данным издания, Зимбабве, где в последний раз убивали слонов в 1988 году, имеет вторую по величине популяцию толстокожих в мире после соседней Ботсваны. Основная часть животных находится в национальном парке Хванге, который является крупнейшим в стране. Его площадь составляет 5656 квадратных миль.
Как пишет Bloomberg, мясо слона, полученное во время мероприятий, будет распределено среди местных общин. "Слоновая кость станет государственной собственностью, которая будет передана ZimParks на хранение", - добавил Фараво.
Напомним
В Ботсване обнаружили причину загадочной смерти более 350 слонов в 2020 году. Исследование показало, что животные погибли из-за токсичных цианобактерий в водопоях, что связано с климатическими изменениями.
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