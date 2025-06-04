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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 11088 перегляди

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У Зімбабве дозволили вбивство 50 слонів для контролю популяції

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Влада Зімбабве дозволила вбити 50 слонів у заповіднику Save Valley через зростання їх популяції. М'ясо роздадуть місцевим, а слонову кістку передадуть державі.

У Зімбабве дозволили вбивство 50 слонів для контролю популяції

Зімбабве дозволить вбивство 50 слонів на ключовій заповідній території в рамках зусиль з управління зростаючою популяцією ссавців, яка призвела до загострення конфлікту між людиною і дикою природою і чинила тиск на навколишнє середовище. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Управління парків та дикої природи Зімбабве повідомило, що заповіднику Save Valley Conservancy видали дозволи на "заходи з управління популяцією слонів".

Квота на управління призначена для вирішення проблеми зростаючої популяції слонів у регіоні

- сказав представник управління Тінаше Фараво.

В окремому інтерв'ю він наголосив, що влада не вбиває слонів, а проводить планові заходи з управління.

За даними видання, Зімбабве, де востаннє вбивали слонів у 1988 році, має другу за величиною популяцію товстошкірих у світі після сусідньої Ботсвани. Основна частина тварин знаходиться в національному парку Хванге, який є найбільшим в країні. Його площа складає 5656 квадратних миль.

Як пише Bloomberg, м'ясо слона, отримане під час заходів, буде розподілено серед місцевих громад. "Слонова кістка стане державною власністю, яка буде передана ZimParks на зберігання", - додав Фараво.

Нагадаємо

У Ботсвані виявили причину загадкової смерті понад 350 слонів у 2020 році. Дослідження показало, що тварини загинули через токсичні ціанобактерії у водопоях, що пов'язано з кліматичними змінами.

На Шрі-Ланці слон напав на авто з росіянками та розбив скло29.03.25, 16:10 • 39043 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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